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“Spider-Man: Brand New Day” va tras el récord de taquilla de “Star Wars”

El filme lleva seis semanas como líder indiscutible en la cartelera de cine

7 de septiembre de 2026 - 9:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de "Spider-Man: Brand New Day." (Sony Pictures via AP) (Sony Pictures via AP)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

‘Spider-Man: Brand New Day’ es el tercer filme más taquillero de la historia con una recaudación de 2,408 millones de dólares en todo el mundo tras seis semanas como líder de la cartelera, según datos de la web Box Office Mojo.

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El filme está también a punto de convertirse en la película más taquillera de la historia de Norteamérica -Estados Unidos y Canadá-, donde ha recaudado 923 millones de dólares y le pisa los talones a ‘Star Wars: Episode VII - The Force Awakens’, líder con 936 millones de dólares.

’Spider-Man: Brand New Day’ lleva seis semanas como líder indiscutible de taquilla, aunque todavía le queda recorrido para convertirse en la película más taquillera de la historia y superar a ‘Avengers: Endgame’ (2,799 millones de dólares) y ‘Avatar’ (2,923 millones de dólares).

Este pasado fin de semana Spider-Man, protagonizado por Tom Holland y dirigido por Destin Daniel Cretton, sumó 18 millones de dólares en el mercado norteamericano.’The Odissey’ (‘La Odisea’) de Christopher Nolan se mantiene en segundo puesto de la taquilla con 1.631 millones de dólares de recaudación (588 en Norteamérica y 1,042 en el resto del mundo).En tercer puesto este fin de semana de la taquilla Norteamericana se encuentra ‘Coyote vs Acme’, que en su segunda semana acumula 44 millones de dólares en todo el mundo.También destacan los resultados del filme ‘Insidious: Out of the Further’ (‘Insidious: Fuera del más allá’) acumula 139 millones de dólares de recaudación en todo el mundo

.El verano ha sido uno de los mejores de la historia para el cine tras los éxitos recaudadores de Spider Man, ‘The Odissey’ (‘La Odisea’), ‘Toy Story 5’, ‘The Devil Wears Prada 2’ (‘El Diario viste de Prada 2’) y las independientes ‘Obsession’ y ‘Barkrooms’

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Spider ManMarvelCine
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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