Sheynnis Palacios hace oficial su nueva relación con fotos

Lo que durante semanas fue motivo de especulación finalmente se confirmó. La Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, y el salvadoreño Carlos Arias hicieron oficial su relación al compartir por primera vez fotografías juntos.

Tras los rumores de romance que comenzaron a finales de mayo, la nueva pareja sorprendió este fin de semana al publicar una romántica sesión de fotos en la que aparecen disfrutando de un paseo en yate por el Lago de Coatepeque. En una de las imágenes más comentadas, Carlos Arias carga en sus brazos a Sheynnis mientras ambos sonríen y demuestran complicidad.

Además de las fotografías, los mensajes con los que acompañaron sus publicaciones también captaron la atención de sus seguidores.

La nicaragüense escribió en inglés: “Just Like That”, que traducido al español significa “Así de simple”. Por su parte, Arias publicó: “Found peace that feels like home”, cuya traducción es “Encontré paz que se siente como estar en casa”.

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Las publicaciones no tardaron en viralizarse y llenarse de mensajes de felicitación para la nueva pareja. Entre los comentarios destacó el de Alejandro Arias, hermano de Carlos, quien escribió: “El uno para el otro”. También reaccionó la influencer salvadoreña La Georgina con un efusivo: “Me morí, reviví y me morí”.

La confirmación llega semanas después de que ambos despertaran sospechas de un posible romance durante un viaje a Nassau, Bahamas, donde Sheynnis viajó para celebrar su cumpleaños número 26. Durante esos días, tanto ella como Carlos compartieron fotografías tomadas en los mismos lugares y en las mismas fechas, lo que desató una ola de especulaciones.