Sheynnis Palacios presume nuevo galán

Sheynnis Palacios se encuentra en El Salvador y su visita parece tener un nombre: Carlos Arias. La Miss Universo 2023 compartió a través de una historia de Instagram los momentos que vivió junto al basquetbolista y empresario salvadoreño durante la celebración de su cumpleaños, un gesto que llamó la atención de sus seguidores.

En las imágenes, la nicaragüense presumió por primera vez a Carlos Arias desde que ambos comenzaron a dejar pistas sobre una posible relación. Las especulaciones surgieron tras un viaje a Bahamas a finales de mayo, donde celebraron el cumpleaños número 26 de Sheynnis.

Desde entonces, la supuesta pareja ha compartido postales de distintos momentos y viajes juntos en redes sociales, alimentando los rumores de un romance que cada vez parece más evidente.

Palacios compartió en una historia de Instagram el momento que vivió junto al basquetbolista e influencer salvadoreño durante la celebración de su cumpleaños, un gesto que llamó la atención de sus seguidores.

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Sheynnis Palacios presume a Carlos Arias en honor a su cumpleaños - Fotos: Instagram @sheynnispalacios_of / @c12arias (Instagram)

Por su parte, Carlos Arias también publicó una recopilación de fotografías por su cumpleaños, en la que mostró algunos de los momentos del festejo acompañado de familiares y amigos. Entre las imágenes destacó una en la que aparece sentado junto a Sheynnis, aunque sin revelar el rostro de la exreina de belleza.