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Jerry Rivera se recupera de una fractura con nueva música

El cantante que fue operado recientemente estrena una sabrosa salsa inspirada en la diáspora boricua

13 de julio de 2026 - 8:55 AM

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El cantante Jerry Rivera. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

En medio de su proceso de recuperación física, tras la operación de un brazo, el cantante Jerry Rivera lanzó su nuevo sencillo musical, “Salsa es Destino y Rumbo”.

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El cantante puertorriqueño sufrió hace unas semanas una caída que provocó una fractura en su brazo y tuvo que ser operado de emergencia. Sin embargo, el percance de salud no limitó los planes del salsero a nivel musical.

El salsero que se encuentra en buen estado de salud y ahora requiere de terapias para el brazo, presentó una sabrosa salsa que sirve de tributo musical dedicado a los miles de puertorriqueños que han emigrado de la isla en busca de nuevos horizontes.

Con el nuevo tema, Rivera destaca a los boricuas que no viven en la isla, pero que llevan siempre consigo el orgullo de sus raíces.

Inspirado directamente en las vivencias e historias de superación de quienes hicieron de ciudades como Nueva York y Orlando un segundo hogar,-sin dejar jamás atrás su identidad boricua-, el sencillo celebra la fuerza, la perseverancia y el amor incondicional por Puerto Rico que une a toda una generación en el exterior. Fiel a su compromiso con la música tropical, Rivera inyecta la clave, la energía y el auténtico sazón caribeño en una letra que rinde honor al sacrificio de la diáspora.

El lanzamiento del tema ha generado de inmediato una respuesta del público y en plataformas digitales, donde se ha elogiado la calidad de la producción, la emotividad de su interpretación y la propuesta de unir los corazones de los boricuas sin importar las fronteras geográficas.

“Inspirarme en la historia de nuestra diáspora ha sido una responsabilidad enorme y un orgullo inmenso. Mi meta al producir ‘Salsa es Destino y Rumbo’ era conectar directamente con esos millones de puertorriqueños que están lejos de su tierra pero que la llevan marcada en el alma; demostrarles que nuestra esencia tropical puede abrazar cualquier distancia y que la música siempre será el puente que nos regrese a casa”, expresó el intérprete en un parte de prensa.

Con este lanzamiento, el cantante reafirma su inquebrantable conexión con su tierra y con su gente.

Con “Salsa es Destino y Rumbo”, Rivera entrega una obra que conecta generaciones y le recuerda al mundo que, sin importar la distancia, Puerto Rico siempre vive en el corazón de su gente.

El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió.Tuvo la oportunidad de entrar al hogar.El apodado “Bebé de la salsa” alcanzó vertiginosamente popularidad y su música se escuchaba con fuerza en cada rincón de la isla.
1 / 10 | Jerry Rivera regresa a su "universo": Levittown. El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió. - Ramn "Tonito" Zayas

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Jerry RiveraDiáspora puertorriqueñaNueva YorkSalsa
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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