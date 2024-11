Desde “Cara de niño” a “Te buscaré”: Jerry Rivera repasa su evolución en la salsa romántica

Lograr forjar y mantenerse firme a 35 años de comenzar su carrera musical no es algo muy sencillo que digamos, sin embargo, para el salsero puertorriqueño Jerry Rivera la clave siempre estuvo en mantenerse fiel a su esencia, esa que enamoró a una fiel fanaticada hace más de tres décadas y que continúa transmitiendo a través de sus románticas letras.

El llamado “Cara de niño” ya está contando los días para el reencuentro con su gente en el escenario más importante de la isla, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 30 de noviembre y como preámbulo, conversó con El Nuevo Día para compartir cómo considera ha sido su evolución, así como sus temas favoritos, lo nuevo y la clave para lograr el éxito.

“Me siento orgulloso en decir que no he cambiado en mi manera de ver la música”, aseguró el artista de 51 años de edad al reflexionar sobre su crecimiento a nivel musical. “Me he dado cuenta que mi instinto, la manera de ver las canciones y las historias, sigue siendo muy similar a cuando comencé. Mi corazón hacia la música sigue siendo el mismo”.

Para Gerardo Rivera Rodríguez, nombre de pila de la voz de éxitos como “Nada sin ti” y “Amores como el nuestro”, aunque los años pasen, sus letras seguirán llevando un mensaje y contando historias que simplemente le llegan al corazón. “Por alguna razón, siempre hay un lamento o despecho en mis canciones. Y es algo que, a pesar de que canto feliz, hay algo que no soy yo, como si fuera algo espiritual, como una manera de llevar un mensaje. Es algo difícil de explicar, porque no lo controlo yo”, aseguró. “Es algo que simplemente siento, y eso no ha cambiado”.

“No he cambiado, solo he crecido… me he modificado y ya con más conocimiento”, sostuvo.

1 / 10 | Jerry Rivera regresa a su "universo": Levittown. El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió. - Ram—n "Tonito" Zayas

No cabe duda que muchas de sus canciones son consideradas “eternas” y continúan sonando en las fiestas y karaokes, generación tras generación, aunque bien ya hayan pasado más de tres décadas y esto, según reveló, era su deseo al momento de hacer música. “En todas mis canciones siempre procuré que fuesen canciones que pudieran escuchar personas de todas las edades y que la melodía a todo el mundo le pueda simpatizar”, enfatizó, por lo que siempre está muy atento a la letra. “Que, si un niño la escucha, pues tiene algo infantil, y que la letra, aunque tiene una historia que es de adulto, no es grosera. Mi letra y melodía son ‘timeless’. Lo puedes grabar hoy día con otro ritmo, y la construcción musical y su estructura no se refiere a ninguna época en específico. Y eso lo hemos logrado”.

Cabe recordar que, luego de una pausa de 15 años, Rivera se encuentra nuevamente listo para llevar mucha más música a sus seguidores, por lo que ya ha lanzado temas como “En otra cama” y “Te buscaré”, que formarán parte de su próxima producción discográfica que será lanzada el próximo año.

En cuanto a su más reciente sencillo, “Te buscaré”, un tema muy especial para él y que catalogó como “la mejor canción de todo el disco”. “Los acordes me emocionaron tanto… es como un seguimiento de “Tal vez”, una de las canciones que considera más icónicas e importantes de su carrera. ‘Te Buscaré’ es una historia tan similar a esa”, comento, y adelantó que también vendrá en versión balada y que será “mucho más emocional”.

Listo para el Choliseo

Por otro lado, este próximo sábado, 30 de noviembre llevará a su público a través de un recorrido por sus más grandes éxitos, así como temas que han formado parte de su historia en un concierto titulado “Mi trayectoria”, una noche de la cual anticipó muchas sorpresas, tanto a nivel musical como visual.

“El concierto será más de dos horas”, adelantó el cantautor. “Habrá sorpresas, muchos visuales y un orden de ritmo para que no se pierda la energía y la emoción se sienta como la vida, un roller coaster (montaña rusa)”.

“El show tendrá unos efectos que nunca se han hecho en Puerto Rico, y solamente puedes verlo en Disney. Después de aquí verás que mucha gente lo va a hacer. Cuando me senté con Paco López y Edgar Andino, decidimos que este no era un show para hacer dinero, sino para invertir todo lo que paguen en boletos en una producción que la gente diga Puerto Rico lo hace mejor. Y tenemos que establecer precedentes. Son 35 años de carrera y no voy a ir solamente a cantar”.

El Top 3 de Jerry

Aunque el “Niño de la salsa” cuente con una gran discografía que compilan un sinnúmero de éxitos, hay tres canciones que considera se encuentran en su “Top 3″ y esas son “Cara de niño”, “Amores como el nuestro” y “Que hay de malo” pues este trío comparte una importante similitud: forman parte importante de su historia.

La clave del éxito

Finalizando, como icono de la música tropical, Rivera compartió las aptitudes que considera lo llevaron a cosechar el éxito en su carrera y que ayudarán a la nueva cepa de artistas.

“Yo conocí a Tite Curet Alonso, uno de los compositores más grandes que ha dado Puerto Rico y me dijo: ‘Gerardo Rivera suena muy grande para ti, deberías llamarte Jerry, pega contigo, suena más joven y eres chiquito como el ratoncito Jerry”, recordó entre risas. “Para siempre vas a hacer un hombre joven, te mantendrás joven de por vida… de ahí nació Jerry”.

Sin embargo, fue uno de sus consejos el que lo marcó: “Prepárate para coger nalgazos, críticas, rencores, odio, celos porque esto es así. Es competitivo. Debes tener disciplina, determinación y autenticidad. Aprende de tus ídolos, pero siempre se tú. La vida debe ser así, creo que esa es la clave”, concluyó Rivera.