Jerry Rivera: privilegiado por el amor del público, pero incómodo con la fama

No va en busca de popularidad ni fama. Tampoco se cree merecedor o que tenga el derecho de recibir apoyo por parte del público. Más bien, el cantante Jerry Rivera lo visualiza como un privilegio.

Es apático a las alfombras rojas, ceremonias y presentación de premiaciones. Aclara que no es por orgullo ni ser presumido, sino que por alguna razón que desconoce, se siento incómodo y raro. Sin embargo, es en el escenario y frente a su público, donde el cantante intérprete de canciones como “Dime tú” y “Esa Niña”, recibe ese ambiente de familiaridad, donde fluye tan cómodamente.

“A mí realmente nunca me ha gustado el tema de ser famoso. A mí que la gente me trate con una actitud tan bonita, por supuesto que lo acepto y sé que es un privilegio. Que me digan, ‘quiero una foto contigo’, ‘tengo historias contigo’, ‘esta canción se la dediqué a mi esposa’, ‘mira a mi esposa aquí y mira a mi hija, que escucha tu música, tiene 20 años’, es un privilegio y un lujo. Siempre lo he visto como un privilegio, pero nunca me he sentido cómodo con la fama”, compartió en entrevista con El Nuevo Día, a la vez que señaló que no es una persona de llegar a un lugar y querer captar la atención para que lo miren.

Incluso, admitió que ha tenido problemas con cadenas televisivas porque no le ha interesado estar en premiaciones en las que ha estado nominado. “Yo lo agradezco y todo, pero ¿sabes qué? El premio mío verdadero, ¿sabes cuál es? Que la gente me siga, que la gente compre mi música. Siempre es un privilegio que te nominen, claro que sí, y es una bendición, pero realmente a mí no me gusta la alfombra roja ni presentar premios, no me gusta hablar”, reconoció.

Así como saboreó el éxito en su juventud, no lo utilizó para descarrilarse. Por el contrario, quiso dedicárselo a su familia. Por eso, explicó que no le afanaba estar lanzando temas musicales con frecuencia o cierta periodicidad, en busca de popularidad ni aceptación.

A eso se debe en gran medida que haya tomado una pausa de 15 años para lanzarse al ruedo musical. Está próximo a cumplir 36 años de carrera y se podría decir que está en una nueva etapa en la música, con más sabiduría, experiencia, madurez, y con mayor disfrute, en la que le acompañan sus fieles seguidores, así como nuevas generaciones.

“He estado disfrutando de la vida porque yo siempre dije, que no quería vivir una vida en la que mis hijos me dijeran que les di una casa con lujos, pero sin amor. Me propuse que eso no iba a pasar en mi vida y me lo juré, me lo prometí y a mi familia se lo prometí también porque yo viví con escasos recursos, pero mi papá y mi mamá siempre estuvieron conmigo. El viejo mío siempre estuvo conmigo, me abrazó, me besó, jugó conmigo, me llevaba para sus fiestas, me llevaba a cantar. Cuando vi el problema de amigos míos cercanos que sufrían por problemas de hogares disfuncionales aprendí con eso a valorar las familias”, comunicó.

Nuevo sencillo

No toma a mal el que con el recién lanzado sencillo “En Otra Cama”, la gente le diga, “wow, revivió” o “resucitó uno de mis cantantes” y es que, tanto en lo personal como lo profesional, no ha sentido la presión u obligación de estar creando música.

“Estoy feliz, ya tengo más tiempo para dedicarme a mi carrera. Estoy súper feliz con el tema, y aunque uno no puede presumir de que va a ser un éxito, espero que sea del agrado. Al momento ha tenido una acogida increíble en todas las plataformas y se nota desde ahora que va a tener millones de ‘streaming’ porque apenas llevamos dos semanas y ya el tema pasó más de medio millón y aumentó a 200 mil personas en Spotify, lo que determina el entusiasmo del movimiento de la música nueva”, destacó acerca del tema que formará parte un álbum musical que espera lanzar a finales de este año con temas inéditos, en el que además de salsa, incluirá versiones de baladas, balada pop y hasta una balada medio tiempo.

1 / 21 | Público salsero gozó con la edición 40 del Día Nacional de la Zalsa. El público salsero de la mata llegó al estadio Hiram Bithorn en San Juan para disfrutar del Día Nacional de la Zalsa en su edición número 40. - Alejandro Granadillo

Acogido en el Día Nacional de la Zalsa

El llamado “Cara de Niño” debutó el pasado domingo en la edición número 40 del Día Nacional de la Zalsa, una experiencia que aún lo mantiene bien contento y sorprendido, sobre todas las cosas, ante la gran cantidad de público que viajó del exterior hasta Puerto Rico para ser partícipe del tradicional junte de exponentes salseros.

“Desde la tarima, observaba hacia la derecha y había un grupo gigante, como de 600 personas, me dijeron a mí que eran de Venezuela. Había gente del Perú, Colombia, Panamá… eran los que estaban gritando más fuerte. Era una algarabía de todo ese público de Suramérica, que con menos cantidad de gente puertorriqueña allí, hacían más alboroto. Fue bien fuerte, yo no esperaba eso. Uno nunca para de sorprenderse en esta carrera, en este trabajo. Me sorprendió mucho saber que viaja mucha gente para este evento, algo que no sabía”, explicó el padre de tres hijos y también abuelo.

Cabe destacar que su hijo, el también salsero Moa Rivera, quien despunta favorablemente en el género de la salsa, fue parte de la cartelera musical del evento.

Debutará este año en el Coliseo de Puerto Rico

Lo considera como el escenario más importante de Puerto Rico, aguarda con ilusión presentarse en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot antes de que finalice el año.

1 / 9 | Sabor y baile en el 40 aniversario del Día Nacional de la Salsa. Con su habitual energía, el salsero Luis Enrique cantó varios de sus temas más populares en su carrera musical de casi 30 años, tales como: “Yo no sé mañana” y “Tú no le amas le temes”. - Alejandro Granadillo

“Será el evento más grande de mi carrea, si Dios permite. Es el lugar para mí más importante en mi carrera, en Puerto Rico, en el Choliseo. La fecha se definirá próximamente”, adelantó. Mientras tanto, continuará lanzando sencillos, que serán parte de su álbum “Llegué Yo”.