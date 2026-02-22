Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zelina, la hija de Jerry Rivera, se abre paso en la música sacra

La joven presenta su primer sencillo “Mi Salvador”

22 de febrero de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La joven Zelina Rivera es la hija del salsero Jerry Rivera. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La cantautora puertorriqueña Zelina Rivera creció en un hogar cristiano en el se escuchaba y se amaba la salsa. A través de la salsa y de la música tropical, su padre Jerry Rivera levantó y construyó una hermosa familia de cinco que hoy también abraza la música desde diferentes ritmos, sin olvidar el eje central de sus vidas: Dios.

RELACIONADAS

Precisamente, la hija del salsero Jerry Rivera, se abre paso en la música para seguir los pasos de su padre y su hermano Moa Rivera pero desde otra esquina. La salsa, aunque la escucha, no es lo suyo y ella lo aclara de inmediato.

“Siento que la salsa no es un género que conecta conmigo, soy más de balada y pop”, afirmó la hija menor del salsero. Jerry es padre de tres hijos adultos.

Es por ello que la joven decidió llevar desde finales del 2025 su talento vocal al ministerio espiritual en la música sacra. A Zelina no se le escucha la clave salsera, pero si entona su testimonio espiritual al ritmo del R & B, la balada y el pop, géneros que aborda en su primer sencillo “Mi Salvador”, una letra inspirada en su amor a Jesús.

“No hubo un momento específico que marcara mi determinación en la música, sino que mi testimonio fue creciendo desde el cristianismo y eso me llevo a cantarle a Dios. Crecí y me formé en un hogar cristiano. Fue el amor a Cristo el que me mueve. Quiero llevar mi música para que la gente conozca ese amor de Cristo y que puedan identificarse”, reveló la joven de 26 años, que cuenta con el apoyo absoluto de su padre a quien describió como su “consejero y mejor amigo en todo lo que hago”.

Este primer sencillo “Mi Salvador” representa el comienzo formal del caminar ministerial y artístico de Zelina dentro de la música cristiana. La canción surge de una etapa reafirmación de fe.

“A mi me inspiran mis experiencias y vivencias, me gusta también cantarle al amor y en un futuro me gustaría cantarle al amor, pero todo lo que he escrito hasta ahora son alabanzas sobre mi crecimiento espiritual. Lo que quiero es conectar con los jóvenes que sé que también desean entablar una conexión con Dios”, sostuvo la joven que desde hace dos años comenzó a cantar públicamente.

A través de su letra, Zelina expresa gratitud, dependencia y amor hacia Cristo, convirtiendo su experiencia personal en un mensaje que busca edificar vidas y ser de bendición para quienes la escuchan.

“Esta canción nace de mi testimonio. Es mi manera de decirle gracias a Jesús por sostenerme, por guiarme y por recordarme quién soy en Él. Mi deseo es que cada persona que la escuche pueda sentir esperanza y acercarse más a Dios”, expresó la intérprete.

El tema se presenta bajo el sello discográfico Soul Music, marcando una nueva etapa en el desarrollo artístico y ministerial de la cantautora.

El video musical de “Mi Salvador” se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube.

“Cuando uno decide cantar temas personales y cristianos me siento bien conectada a Dios, porque siento que puedo ayudar de alguna forma a otras personas. Siento que todo el proceso que he hecho con mi música lo ha hecho es acercarme más a Dios y me encantaría que las demás personas tengan ese acercamiento con Dios”, añadió la cantante.

Zelina quien está en Puerto Rico como parte de la promoción de su canción, desea que su voz sea un instrumento de cambio y sanación, mediante la un mensaje de fe y espiritualidad.

Tags
Jerry RiveraFamilia
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: