Zelina, la hija de Jerry Rivera, se abre paso en la música sacra

La cantautora puertorriqueña Zelina Rivera creció en un hogar cristiano en el se escuchaba y se amaba la salsa. A través de la salsa y de la música tropical, su padre Jerry Rivera levantó y construyó una hermosa familia de cinco que hoy también abraza la música desde diferentes ritmos, sin olvidar el eje central de sus vidas: Dios.

Precisamente, la hija del salsero Jerry Rivera, se abre paso en la música para seguir los pasos de su padre y su hermano Moa Rivera pero desde otra esquina. La salsa, aunque la escucha, no es lo suyo y ella lo aclara de inmediato.

“Siento que la salsa no es un género que conecta conmigo, soy más de balada y pop”, afirmó la hija menor del salsero. Jerry es padre de tres hijos adultos.

Es por ello que la joven decidió llevar desde finales del 2025 su talento vocal al ministerio espiritual en la música sacra. A Zelina no se le escucha la clave salsera, pero si entona su testimonio espiritual al ritmo del R & B, la balada y el pop, géneros que aborda en su primer sencillo “Mi Salvador”, una letra inspirada en su amor a Jesús.

“No hubo un momento específico que marcara mi determinación en la música, sino que mi testimonio fue creciendo desde el cristianismo y eso me llevo a cantarle a Dios. Crecí y me formé en un hogar cristiano. Fue el amor a Cristo el que me mueve. Quiero llevar mi música para que la gente conozca ese amor de Cristo y que puedan identificarse”, reveló la joven de 26 años, que cuenta con el apoyo absoluto de su padre a quien describió como su “consejero y mejor amigo en todo lo que hago”.

Este primer sencillo “Mi Salvador” representa el comienzo formal del caminar ministerial y artístico de Zelina dentro de la música cristiana. La canción surge de una etapa reafirmación de fe.

“A mi me inspiran mis experiencias y vivencias, me gusta también cantarle al amor y en un futuro me gustaría cantarle al amor, pero todo lo que he escrito hasta ahora son alabanzas sobre mi crecimiento espiritual. Lo que quiero es conectar con los jóvenes que sé que también desean entablar una conexión con Dios”, sostuvo la joven que desde hace dos años comenzó a cantar públicamente.

A través de su letra, Zelina expresa gratitud, dependencia y amor hacia Cristo, convirtiendo su experiencia personal en un mensaje que busca edificar vidas y ser de bendición para quienes la escuchan.

“Esta canción nace de mi testimonio. Es mi manera de decirle gracias a Jesús por sostenerme, por guiarme y por recordarme quién soy en Él. Mi deseo es que cada persona que la escuche pueda sentir esperanza y acercarse más a Dios”, expresó la intérprete.

El tema se presenta bajo el sello discográfico Soul Music, marcando una nueva etapa en el desarrollo artístico y ministerial de la cantautora.

El video musical de “Mi Salvador” se encuentra disponible en su canal oficial de YouTube.

“Cuando uno decide cantar temas personales y cristianos me siento bien conectada a Dios, porque siento que puedo ayudar de alguna forma a otras personas. Siento que todo el proceso que he hecho con mi música lo ha hecho es acercarme más a Dios y me encantaría que las demás personas tengan ese acercamiento con Dios”, añadió la cantante.