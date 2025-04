Moa Rivera sobre su junte con Elvis Crespo y Jerry Rivera: “Estoy con los Avengers, Hulk y Thor”

“ Para mí ha sido un honor y un éxito recibir esa invitación de esta leyenda. Elvis es de lo mejor que ha parido Puerto Rico, en mi opinión. Es el mejor merenguero, y mi padre es mi salsero favorito y es el más duro en la salsa. Y estar con ellos parados es como estar con dos Avengers, Hulk y Thor . Es una emoción que aún no me la creo”, agregó orgulloso.

Su padre, su maestro

“Él me ha inculcado muchos principios y enseñanzas, pero te diría que he aplicado mucho su disciplina. No tan solo en esta canción, sino en todas las canciones. Al final del día, todo el entrenamiento musical que él me ha dado…. si yo soy cantante, es porque él me enseñó a cantar. Y estoy literalmente haciendo todo lo que él me enseño”.