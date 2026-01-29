“En la salsa nadie se ve así”: Jerry Rivera causa sensación con fotografía en sus redes sociales

Jerry Rivera no solo trajo frescura a las listas de éxitos; su debut a los 15 años con el álbum “Empezando a vivir” marcó el nacimiento de la “salsa juvenil”. Su eterna “cara de niño” fue el estandarte de un movimiento que permitió a grupos como Salserín o Los Adolescentes conquistar a un público que antes consideraba la salsa como música de adultos.

El intérprete conoció a su esposa, Seyla Acevedo, cuando ambos eran apenas unos adolescentes; él tenía 17 años. Se casaron muy jóvenes y han mantenido un matrimonio sólido por más de tres décadas.

La pareja tiene tres hijos que han seguido los pasos de su padre en la música, aunque en distintos géneros. Gerardo, conocido en la industria como Moa Rivera, es el que más se asemeja físicamente a él. Se dedica a la salsa contemporánea y recientemente lanzó el tema “La carrera” junto a su padre.

Esta tarde, el músico alborotó las redes sociales tras publicar una fotografía en la que no solo mostró su buen estado físico. Para muchos, el artista tiene el “secreto de la eterna juventud”.

Sobre la instantánea Rivera dijo: “Montado en mi carrito buscando a Moa para ‘La carrera’. Experimentando el mejor momento de mi vida en todos los aspectos. Comenten, por favor”.

Moa, por su parte, bromeó en la sección de comentarios. “¿Dónde están mis madrastras?”, preguntó.

Sus fanáticos, de igual modo, reaccionaron de diversas formas. “En la salsa nadie se ve así”, “Mi niño qué vitaminas tomas para que tú pases por los años?” y ¿Cuándo es que te vas a quedar calvo?”, son tres de los muchos comentarios.