Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“En la salsa nadie se ve así”: Jerry Rivera causa sensación con fotografía en sus redes sociales

“¿Dónde están mis madrastras?”, bromeó su hijo, el cantante Moa Rivera

29 de enero de 2026 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jerry Rivera tiene 52 años. (CHRISTIAN MIRANDA)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Jerry Rivera no solo trajo frescura a las listas de éxitos; su debut a los 15 años con el álbum “Empezando a vivir” marcó el nacimiento de la “salsa juvenil”. Su eterna “cara de niño” fue el estandarte de un movimiento que permitió a grupos como Salserín o Los Adolescentes conquistar a un público que antes consideraba la salsa como música de adultos.

El intérprete conoció a su esposa, Seyla Acevedo, cuando ambos eran apenas unos adolescentes; él tenía 17 años. Se casaron muy jóvenes y han mantenido un matrimonio sólido por más de tres décadas.

La pareja tiene tres hijos que han seguido los pasos de su padre en la música, aunque en distintos géneros. Gerardo, conocido en la industria como Moa Rivera, es el que más se asemeja físicamente a él. Se dedica a la salsa contemporánea y recientemente lanzó el tema “La carrera” junto a su padre.

Esta tarde, el músico alborotó las redes sociales tras publicar una fotografía en la que no solo mostró su buen estado físico. Para muchos, el artista tiene el “secreto de la eterna juventud”.

Sobre la instantánea Rivera dijo: “Montado en mi carrito buscando a Moa para ‘La carrera’. Experimentando el mejor momento de mi vida en todos los aspectos. Comenten, por favor”.

Moa, por su parte, bromeó en la sección de comentarios. “¿Dónde están mis madrastras?”, preguntó.

Sus fanáticos, de igual modo, reaccionaron de diversas formas. “En la salsa nadie se ve así”, “Mi niño qué vitaminas tomas para que tú pases por los años?” y ¿Cuándo es que te vas a quedar calvo?”, son tres de los muchos comentarios.

El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió.Tuvo la oportunidad de entrar al hogar.El apodado “Bebé de la salsa” alcanzó vertiginosamente popularidad y su música se escuchaba con fuerza en cada rincón de la isla.
1 / 10 | Jerry Rivera regresa a su "universo": Levittown. El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió. - Ramn "Tonito" Zayas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
