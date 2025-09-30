Opinión
30 de septiembre de 2025
Jerry Rivera inicia una nueva etapa con el lanzamiento de su disco “Llegué yo”

La producción combina ritmos clásicos de la salsa fusionado con rap

30 de septiembre de 2025 - 8:42 AM

El salsero puertorriqueño Jerry Rivera. (Agencia EFE)
El salsero puertorriqueño Jerry Rivera, considerado una leyenda de la salsa romántica, inició este jueves una nueva etapa en su carrera musical con la presentación del disco “Llegué yo”, que cuenta con la colaboración del rapero Wiso G.

“Este álbum representa una gratitud profunda hacia mis fans y una conexión con mis orígenes”, apuntó en un comunicado el llamado “Bebé de la salsa” sobre este esperado lanzamiento que llega después de 15 años sin presentar nueva música.

La producción combina ritmos clásicos de la salsa con la innovación de nuevas melodías como la fusión de este género musical con rap.

“Quería ofrecer un trabajo lleno de sentimiento antes de dar paso a un enfoque más audaz que transformará mi carrera”, añadió el puertorriqueño que marcó la salsa romántica en la década de 1990 con clásicos como “Cara de niño”, “Qué hay de malo” y “Esa niña”.

El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Rivera, nacido en el barrio de Santurce, en San Juan, en 1973, fue nominado a los Premios Billboard de la Música Latina en la categoría de “Tropical Artist of the Year, Solo”.

El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió.Tuvo la oportunidad de entrar al hogar.El apodado “Bebé de la salsa” alcanzó vertiginosamente popularidad y su música se escuchaba con fuerza en cada rincón de la isla.
1 / 10 | Jerry Rivera regresa a su "universo": Levittown. El salsero Jerry Rivera recorrió Levittown, el vecindario que lo vio crecer. Aquí posa con la casa en la que vivió. - Ramn "Tonito" Zayas
