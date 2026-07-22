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Abre el Cinerama Dome, emblemático cine de Hollywood que cerró sus puertas por la pandemia

Fue restaurado y reabierto por Alamo Drafthouse

22 de julio de 2026 - 1:39 PM

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ARCHIVO - Un conductor pasa junto al cine Cinerama Dome de Los Ángeles el 25 de abril de 2021. (Foto AP/Richard Vogel, archivo) (Richard Vogel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ÁNGELES — El Cinerama Dome, un emblemático cine de Hollywood que cerró sus puertas durante la pandemia de COVID-19, será restaurado y volverá a abrir sus puertas.

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Alamo Drafthouse Cinema se encargará de la gestión de la enorme sala con cúpula curva de 86 pies de ancho y de un complejo adyacente de 14 salas. El propietario de Alamo, Sony Pictures Entertainment, ha anunciado el plan para restaurar el Dome y reabrirlo a principios de 2028.

El plan de Alamo conservará el característico exterior geodésico del Cinerama Dome y su gran logotipo, que han sido un punto de referencia de Hollywood desde que el cine abrió sus puertas en 1963. El cine no contará con servicio de restauración en la sala, como es habitual en otros cines de la cadena Drafthouse.

“No hay ningún lugar del mundo dedicado al cine que despierte tanto cariño, tenga tanta historia ni posea tanta relevancia cultural como el Cinerama Dome. Representa el tipo de experiencia única que valoramos y defendemos”, afirmó Ravi Ahuja, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment. Michael Kustermann, director ejecutivo de Alamo Drafthouse, señaló que el Cinerama Dome se convertiría en su nuevo cine insignia de la costa oeste.

La enorme pantalla de la cúpula permite la proyección en 70 mm, un formato que está viviendo un momento de auge gracias a “La Odisea”, de Christopher Nolan.

Fue encargado en 1963 por el fundador de Pacific Theatres, William R. Forman, como una forma innovadora de ver películas utilizando tres proyectores para su pantalla curva hecha a medida. Cuando la cúpula cerró en abril de 2021, era uno de los tres únicos cines del mundo con esa capacidad. Su operador, Pacific Theatres, anunció que el cierre se debió a la pandemia de COVID-19.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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CineHollywoodPandemia
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