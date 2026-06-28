De YouTube al cine: el fenómeno de “Obsession” y “Backrooms” sacude la industria fílmica y a Puerto Rico

En las pasadas semanas, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, se ha dado un fenómeno muy interesante, en el cual dos películas de horror de bajo presupuesto han acaparado la atención y la taquilla de los cines. Tanto el filme “Obsession”, del director Curry Barker de 26 años, así como “Backrooms”, del cineasta Kane Parsons de 20 años, han competido de tú a tú con grandes y millonarias producciones como “Disclosure Day”, dirigida por Steven Spielberg, “Star Wars: Mandalorian & Grogu”, de Disney, o “Masters of the Universe”, de Amazon MGM Studios.

Sin embargo, lo más que ha llamado la atención de estas dos películas es que ha movilizado a un público más joven, entre los 16 y 29 años, conocidos como la Generación Z, quienes habían estado alejado de las salas de cine en los pasados años.

¿Qué ha causado ese cambio de patrón?

La respuesta parece estar en una combinación de factores que conectan directamente con esa audiencia joven. Por un lado, “Obsession”, producida por Capstone Pictures y Blumhouse, no solo ha sido un éxito inesperado, sino uno gigantesco, donde ha recaudado $298 millones a nivel mundial y se ha convertido en la película más exitosa en la historia de Focus Features, casa que compró los derechos de distribución a nivel mundial. “Backrooms”, de A24, no se queda atrás con una recaudación a nivel mundial de $256 millones hasta la fecha.

PUBLICIDAD

Su historia, centrada en un deseo concedido por un misterioso objeto que se sale de control, mezcla elementos conocidos con un giro fresco que resulta atractivo y fácil de comentar, especialmente entre jóvenes acostumbrados a consumir historias rápidas e impactantes.

Otro punto clave es el origen de sus creadores. Tanto Barker como Parsons representan una nueva generación de cineastas que no surgieron del sistema tradicional de Hollywood, sino de plataformas digitales como YouTube y TikTok. Esa cercanía con el público ha sido determinante. “Estos cineastas dialogan con su público desde el principio. Sus suscriptores participan directamente en cada versión de estos proyectos. Para cuando llegas al cine, ya han realizado miles de millones de proyecciones de prueba”, explicó Mike De Luca, copresidente de Warner Bros. Motion Picture Group, en la conferencia “Produced By” del Producers Guild of America el mes pasado.

De hecho, según apareció en un artículo de The Associated Press, ejecutivos y productores coinciden en que el éxito de estas películas refleja un cambio en la manera en que el público se acerca al cine. “Tenemos una generación que ha crecido con el Internet, se acerca a la cultura con una enorme curiosidad y no le preocupa tanto de dónde viene un cineasta, sino si la historia conecta con ellos”, indicó Peter Kujawski, presidente de Focus Features, que adquirió los derechos de “Obsession” luego de pagar $15 millones.

Finalmente, hay un factor emocional que no se puede ignorar. Muchos de estos jóvenes vivieron su adolescencia en medio de la pandemia, con menos contacto social y más tiempo frente a pantallas. Ahora existe un deseo de volver a compartir experiencias fuera de casa. “Lo entiendo porque creo que estamos un poco cansados de estar en casa. Nuestra generación es la generación del Covid… Estamos hartos de los teléfonos”, mencionó Barker a The Associated Press. El éxito de este joven cineaste ha sido tanto que ya rodó su próximo largometraje, “Anything But Ghosts”, protagonizado por Aaron Paul y Bryce Dallas Howard, para Blumhouse. Además, hace dos meses, A24 anunció que escribirá y dirigirá una nueva versión de “The Texas Chainsaw Massacre”.

PUBLICIDAD

Cómo ha sido el apoyo en la isla

En Puerto Rico, “Obsession” ha logrado destacarse con una respuesta particularmente fuerte del público, aunque “Backrooms” también ha tenido un desempeño muy positivo. Según datos provistos por Caribbean Cinemas, desde su estreno el 14 de mayo de 2026, “Obsession” ha vendido 123,151 boletos hasta el 23 de junio y continúa en cartelera en su sexta semana, con su mejor momento de ventas durante la tercera. Mientras tanto, “Backrooms”, que llegó a los cines el 28 de mayo, suma 85,068 boletos vendidos y se encuentra en su cuarta semana, alcanzando su punto más alto desde su primera semana.

Un dato interesante es que ambas coincidieron en su semana más fuerte entre el 28 de mayo y el 3 de junio, lo que, según Mayra C. Ramírez, directora de Imagen Corporativa y Comunicaciones de Caribbean Cinemas, refuerza la idea de que el “boca a boca” ha sido clave para impulsar su popularidad. De hecho, ese interés del público también provocó ajustes en las salas, moviendo ambas películas a espacios más grandes para poder atender mejor la demanda. En el caso de “Backrooms”, incluso se llevó a salas CXC en cines importantes como Plaza Las Américas, Guaynabo, Plaza Carolina y Montehiedra, apostando por una experiencia más inmersiva con pantallas gigantes, proyección láser y sonido Dolby Atmos, que son muy valorados por la audiencia.

Generación Z

Al igual que en otras partes del mundo, el patrón de muchos jóvenes de la Generación Z viendo la película se ha visto también aquí en Puerto Rico, ayudado en parte por las redes sociales. “Antes de ir al cine, no estaba tan familiarizada con las dos películas, pero sí había visto un montón de Tiktoks graciosos con el momento en que la protagonista de ‘Obsession’ dice: ‘No, no, no, no’”, explicó Sofía Torres, de 20 años. “La verdad es que llegamos al cine y escogimos ver ‘Obsession’ la primera vez, y luego a ‘Backroom’ en otro momento, porque el resto de las películas que estaban dando en el cine no nos llamó la atención”.

PUBLICIDAD

Según la joven estudiante, cuando vio “Obsession” notó una mayor cantidad de personas en la sala de cine en comparación con cuando vio “Backrooms”. Además, observó que el público era bastante variado en edad, incluyendo tanto jóvenes como adultos, aunque destacó que predominaban los jóvenes, especialmente durante la proyección de “Obsession”.

En términos de si le gustó o no las películas, Torres mostró una clara preferencia por una de las películas. “‘Obsession’ me pareció que era un poco diferente a lo que se ve en otras películas. La trama es interesante, aunque un poco rara, pero me mantuvo agarrada en todo momento. No me aburrí en ningún momento”, explicó la Torres, residente de San Juan. “En cuanto a ‘Backroom’, la verdad es que no me gustó mucho. La encontré sumamente complicada de entender y eso hizo que me perdiera. No la volvería a ver”.