Los “late night shows” defienden a Jimmy Kimmel

Jon Stewart, Stephen Colbert, Jimmy Fallon y Seth Meyers condujeron sus programas nocturnos el jueves con una mezcla de humor y mensajes de solidaridad hacia Jimmy Kimmel, suspendido por ABC.

Stewart optó por la sátira para criticar la suspensión indefinida de “Jimmy Kimmel Live!” tras los comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Meyers también eligió el humor, dirigiendo en tono de broma una lista de elogios al presidente Donald Trump, antes de ilustrar las contradicciones del gobierno en torno a la libertad de expresión. Colbert adoptó un enfoque más serio, calificando la suspensión como “censura flagrante”. Fallon, por su parte, elogió a Kimmel y prometió seguir con su programa como de costumbre, aunque luego un narrador interrumpió para reemplazar varias de sus críticas a Trump con halagos.

Los programas con invitados tras la suspensión de Kimmel —que ocurrió dos meses después de que CBS anunciara la cancelación del show de Colbert— variaron en su tono. Fallon recibió al actor Jude Law, al periodista Tom Llamas y al actor y cantante Jonathan Groff, ninguno de los cuales mencionó la situación de Kimmel.

Stewart y Colbert, en cambio, invitaron a personalidades que podían abordar el tema de la censura. Stewart conversó con la periodista y premio Nobel de la Paz Maria Ressa, quien relató cómo ella y sus colegas en Rappler “siguieron adelante” pese a enfrentar 11 órdenes de arresto en un solo año durante el gobierno del expresidente filipino Rodrigo Duterte.

“Simplemente seguimos haciendo nuestro trabajo. Seguimos poniendo un pie delante del otro”, dijo Ressa.

Aparición especial de Stewart para satirizar la suspensión de Kimmel

Stewart normalmente solo presenta “The Daily Show” los lunes, y Ressa tampoco era la invitada originalmente prevista. Sin embargo, el cambio en la programación ocurrió un día después de la suspensión de Kimmel.

El jueves, Stewart abrió el programa con una voz en off prometiendo apego a la línea oficial.“Tenemos otro divertido y alegre programa, totalmente acorde con la administración”, decía la narración.

El presentador dedicó elogios exagerados al presidente y parodió su retórica sobre las grandes ciudades y el despliegue de la Guardia Nacional.“Transmitiendo esta noche desde el verdadero (improperio), la cloaca plagada de crímenes que es la ciudad de Nueva York. Es un desastre tremendo como nunca se ha visto. Alguien debería mandar a la Guardia Nacional a invadir este lugar, ¿no creen?”, ironizó Stewart.

El set de “The Daily Show” fue rediseñado con grabados dorados en referencia a los detalles dorados que Trump ha incorporado en la Casa Blanca. Stewart se mostró nervioso, como temiendo desviarse del guion oficial. Cuando el público reaccionó con un “awww”, murmuró: “¿Qué hacen? ¡Cállense! Nos van a (improperio) arruinar esto”.

Más adelante adoptó un tono rígido al describir la visita del presidente al Reino Unido, refiriéndose a él como “nuestro gran padre”.“Admírenlo. Con un andar aún más majestuoso que el de los caballos reales que lo preceden”, dijo.

Stewart dirigió “The Daily Show” entre 1999 y 2015, con comentarios satíricos sobre política y actualidad. Ganador de varios premios Emmy, regresó como conductor una vez por semana en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024.

Suspensión rápida tras los comentarios sobre Kirk

Kimmel realizó varias observaciones sobre la reacción al asesinato de Kirk en su programa del lunes y martes, incluyendo que “muchos en MAGAland están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

ABC suspendió el programa después de que varias estaciones afiliadas a la cadena se negaran a transmitirlo y de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, afirmara que existía un sólido caso para responsabilizar a Kimmel, ABC y Disney (propietaria de la cadena) por difundir desinformación.

Kimmel no ha hecho comentarios, aunque sus seguidores aseguran que Carr malinterpretó sus palabras y que nunca sugirió que Tyler Robinson —acusado en Utah del asesinato de Kirk— fuera conservador.

En julio, CBS anunció que cancelaría “The Late Show With Stephen Colbert” en mayo próximo. La cadena atribuyó la decisión a razones financieras, pero el anuncio ocurrió apenas tres días después de que Colbert criticara un acuerdo entre Trump y Paramount Global (empresa matriz de CBS) por una historia de “60 Minutes”.

Presentadores actuales y pasados reaccionan a la suspensión

Colbert abrió su monólogo del jueves con la canción animada “Be Our Guest” de “La Bella y la Bestia”, cambiando la letra por “Cierra la boca. Cierra la boca”.

Luego se dirigió directamente a Kimmel: “Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen, son terriblemente ingenuos”, dijo, y defendió la libertad de expresión como un valor central de su comunidad.

En una conversación con el editor de The New Yorker, David Remnick, Colbert afirmó: “Lo que vemos ahora es al gobierno actuando bajo las órdenes del presidente de Estados Unidos para presionar, manipular, silenciar e incluso clausurar instituciones de la palabra libre”.

Fallon también abordó el tema en su monólogo: “Para ser honesto con ustedes, no sé qué está pasando. Nadie lo sabe. Pero sí conozco a Jimmy Kimmel, y es un hombre decente, divertido y cariñoso. Espero que regrese pronto”.

Meyers, por su parte, expresó que era “un privilegio y un honor” llamar amigo a Kimmel y subrayó que su programa seguirá funcionando como siempre. “Todos debemos defender los principios de la libre expresión”, afirmó.

David Letterman, predecesor de Colbert en “The Late Show”, lamentó las decisiones de las cadenas:“Me siento mal por esto, porque todos sabemos hacia dónde va, ¿correcto? Es prensa administrada. No es bueno. Es absurdo. Es ridículo”, dijo durante un panel en el Atlantic Festival 2025 en Nueva York.