Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Vídeo: Donald y Melania Trump exigen a ABC que despida a Jimmy Kimmel

Tras un polémico chiste que hizo sobre la primera dama durante su programa

27 de abril de 2026 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El comentario sobre la esposa del presidente fue parte de una rutina en el programa “Jimmy Kimmel Live” del jueves. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Donald y Melania Trump pidieron el lunes a la cadena ABC que despidiera a Jimmy Kimmel tras una broma de la semana pasada en la que el cómico nocturno describió a la primera dama como si tuviera “el brillo de una viuda embarazada”.

RELACIONADAS

El comentario sobre la esposa del presidente fue parte de una rutina en el programa “Jimmy Kimmel Live” del jueves, en la que el presentador simuló ofrecer una rutina cómica en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Ese evento, dos noches después, se vio interrumpido cuando un hombre armado con pistolas y cuchillos intentó entrar en el salón de baile de Washington donde se habían reunido los Trump y gran parte de la cúpula política del país.

“Gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir el odio”, dijo Melania Trump en una publicación en las redes sociales de la que luego se hizo eco su marido.

ABC no ha hecho ningún comentario al respecto.

Kimmel lleva mucho tiempo atacando al presidente en su comedia, y redobló la apuesta tras un encontronazo con la administración el pasado otoño. Kimmel fue suspendido por ABC y algunas de las filiales de la cadena dijeron que lo sacarían del aire tras un comentario sobre el líder conservador asesinado Charlie Kirk, medidas alentadas por el presidente de la FCC de Trump, Brendan Carr. ABC y las emisoras recuperaron más tarde a Kimmel.

Vestido de esmoquin y de pie detrás de un podio el jueves, Kimmel fingió dar una rutina cómica para la cena de la WHCA. Su discurso tenía falsos “cortes” a los Trumps y otros, tomados de clips de vídeo.

Observó a Melania entre el “público”, diciendo: “Señora Trump, tiene usted un brillo de viuda embarazada”.

“Aprecio que tanta gente esté indignada por el despreciable llamamiento a la violencia de Kimmel, y normalmente no respondería a nada de lo que dijera, pero esto es algo mucho más allá de lo aceptable”, dijo el presidente en su plataforma Truth Social. “Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente” por ABC y su empresa matriz Walt Disney Co.

Su esposa dijo que la “retórica odiosa y violenta” de Kimmel pretende dividir al país. “Cobarde, Kimmel se esconde detrás de ABC porque sabe que la cadena le seguirá dando cobertura para protegerle”, escribió Melania Trump. “Ya es suficiente. Es hora de que ABC adopte una postura”.

El secretario de prensa de la Casa Blanca también opina

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que formaba parte de una campaña retórica de los demócratas y de algunos medios de comunicación que “ha contribuido a legitimar esta violencia.”

“¿Quién en su sano juicio dice que una esposa estaría radiante por el posible asesinato de su amado esposo?”, dijo Leavitt. No había indicios de que Kimmel se refiriera a la violencia.

Durante su rutina, Kimmel señaló el cumpleaños de Melania Trump el domingo, diciendo: “Está planeando celebrarlo en casa de la misma manera que siempre lo hace: mirando por una ventana y susurrando: “¿Qué he hecho?””.

También dijo: “Antes de seguir adelante, Melania, este es Donald. Donald, esta es Melania. Esa fue mi impresión de Jeffrey Epstein”.

Cole Tomas Allen, el californiano detenido tras ser acusado de intentar irrumpir el sábado en la cena de corresponsales, fue acusado de intento de asesinato del presidente.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.Trump se mostró sombríamente reflexivo e inusualmente conciliador después de enfrentar lo que, según él, fue un tercer intento contra su vida en menos de dos años.Trump ha llamado antes a la unidad nacional, solo para cambiar de rumbo rápidamente.
1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Jimmy KimmelDonald TrumpMelania TrumpBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: