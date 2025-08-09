Opinión
9 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere influencer y creadora de contenido para adultos a sus 24 años

Acumulaba miles de seguidores en Instagram, TikTok y OnlyFans

9 de agosto de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lina Bina, conocida como Miss John Dough. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La creadora de contenido para adultos y modelo de OnlyFans Lina Bina, mejor conocida en redes sociales como Miss John Dough, murió a los 24 años.

RELACIONADAS

Su hermana Moni informó a World Star Hip Hop que la influencer sufrió complicaciones de salud por un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Me desperté esta mañana deseando que fuera una gran pesadilla”, confirmó Moni.

Bina, quien acumulaba más de 195 mil seguidores en Instagram y TikTok, compartía imágenes íntimas a través de la plataforma de suscripción.

Se desconocen los detalles sobre los servicios fúnebres. 

La muerte de Bina pertenece a una serie de pérdidas repentinas dentro de la industria del entretenimiento para adultos, lo que ha desatado un debate sobre la presión que enfrentas estos actores en línea.

A finales del mes de junio, Kylie Page fue encontrada muerta en California a los 28 años en su casa, donde había fentanilo y otros materiales relacionados con drogas.

Tags
InstagramTikTokMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
