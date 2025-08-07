Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
7 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece a sus 20 años reconocido influencer que viajaba por los parques nacionales

Su familia dio a conocer la muerte del joven, quien también era cantante de una banda de rock en Nueva York

7 de agosto de 2025 - 10:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chase Filandro sonriendo frente al monte Rushmore. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Chase Filandro, apasionado de la música, la naturaleza y los viajes, murió a causa de suicidio, según se recoge del mensaje publicado por su familia. Tenía 20 años de edad.

RELACIONADAS

“Fue decisión de Chase entrar al cielo. Su luz seguirá brillando eternamente en los corazones de todos aquellos a quienes conmovió a lo largo de su extraordinaria y breve vida”, comunicó su hermana, Franki Ford.

Según ella, la muerte fue fechada el pasado 31 de julio en Nueva York.

Además de creador de contenidos en las redes sociales y de actor, Chase era cantante de la banda indie Just Add Water, un quinteto de rock que se presentaba en Long Island. 

Con más de 30,000 seguidores en Instagram, Chase compartía con entusiasmo sus viajes por Estados Unidos, capturando la belleza de los parques nacionales que tanto lo inspiraban, resaltó el portal People en Español.

Una de las características que tenía Chase Filandro como influencer es que era fanático de recorrer la enorme cantidad de parques nacionales que tenía Estados Unidos. Ese era su estilo de vida, resaltó el portal de TN Show.

A través de Instagram, el joven acumuló historias y posteos de sus viajes por la inmensidad del paisaje norteamericano, mientras sumaba followers también en TikTok, agregó.

Tags
Muertesinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 7 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: