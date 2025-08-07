Fallece a sus 20 años reconocido influencer que viajaba por los parques nacionales

Chase Filandro, apasionado de la música, la naturaleza y los viajes, murió a causa de suicidio, según se recoge del mensaje publicado por su familia. Tenía 20 años de edad.

“Fue decisión de Chase entrar al cielo. Su luz seguirá brillando eternamente en los corazones de todos aquellos a quienes conmovió a lo largo de su extraordinaria y breve vida”, comunicó su hermana, Franki Ford.

Según ella, la muerte fue fechada el pasado 31 de julio en Nueva York.

Además de creador de contenidos en las redes sociales y de actor, Chase era cantante de la banda indie Just Add Water, un quinteto de rock que se presentaba en Long Island.

Con más de 30,000 seguidores en Instagram, Chase compartía con entusiasmo sus viajes por Estados Unidos, capturando la belleza de los parques nacionales que tanto lo inspiraban, resaltó el portal People en Español.

Una de las características que tenía Chase Filandro como influencer es que era fanático de recorrer la enorme cantidad de parques nacionales que tenía Estados Unidos. Ese era su estilo de vida, resaltó el portal de TN Show.