Muere influencer brasileño tras una cirugía en los ojos que le hizo un dentista

Un influencer brasileño murió luego de una complicación por una cirugía estética en los ojos, pero que fue practicada extrañamente por un odontólogo. Aldair Mendes Dutra Junior tenía 31 años y se había sometido al procedimiento conocido como “foxy eyes” (ojos de zorro), que altera la forma de los ojos.

Dutra Junior se había sometido a la cirugía en marzo de este año, pero lo había hecho a través de un dentista, según publicó O’ Globo. El procedimiento se realiza con hilos de polidioxanona, conocida como PDO, y botox, con el objetivo de levantar la cola de las cejas y achicar los ojos de forma elegante hacia los costados. Esto, según esteticistas, brinda una mirada alargada y llamativa.

Tras la operación, el influencer había reportado que se sintió extraño. “En cuanto me hicieron el procedimiento, sentí que se me reventó una vena del lado izquierdo de la cara”, comentó en redes sociales. Luego detalló que sentía dolor y que estaba pasando por una infección.

PUBLICIDAD

El joven había sido muy abierto sobre lo que atravesaba y hasta había compartido imágenes de su rostro inflamado y enrojecido por la infección. Falleció el 3 de octubre, pero la noticia se hizo conocida al público esta semana.

Júnior vivía en San Pablo y era reconocido en Brasil por su trabajo como influencer. En sus perfiles en redes sociales hablaba de moda, estilo y belleza. Tenía más de 120 mil seguidores y trabajaba con varias marcas locales e internacionales.

Sus seguidores quedaron conmocionados por la noticia, al igual que personas del mundo de la moda. El velorio y la ceremonia de despedida se llevaron adelante el pasado sábado en la funeraria brasileña Velar Morumbi. Ese día sus familiares compartieron un video donde exigían justicia por su muerte.

Fenómeno

El caso es un reflejo de un problema creciente alrededor de las cirugías estéticas en el país. Una encuesta nacional realizada por la Sociedad Brasileña de Dermatología de la Región de San Pablo (SBD-RESP) reveló que casi el 13% de los pacientes atendidos por dermatólogos, infectólogos y cirujanos plásticos se sometieron a un procedimiento cosmético realizado por profesionales de otras áreas de la salud, o incluso sin formación.

La encuesta nacional recopiló información de 1058 médicos, de los cuales más de la mitad atiende a más de 100 pacientes al mes. Casi el 90% de los médicos reportaron atender por mes a pacientes por complicaciones de estos procedimientos, cuyos casos más comunes incluyen cicatrices, inflamación, infecciones y necrosis. Muchas veces estos problemas requieren de intervenciones prolongadas o dejan secuelas permanentes.

Una de las autoras del estudio advirtió que no existe un organismo regulador en el país que supervise esta problemática creciente, debido a que la demanda por estos procedimientos aumenta.