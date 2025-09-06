“Le rogamos que no fuera”: muere la influencer Jacqueline Nascimento en accidente con moto acuática

( Listín Diario / GDA )

Una popular influencer brasileña de 22 años fue encontrada sin vida tres días después de ser reportada como desaparecida.

Los bomberos localizaron el cuerpo de Jaqueline Barbosa Nascimento el pasado miércoles en la represa Jaguara en Igaratá, Brasil, tras vista por última vez mientras practicaba jet ski con amigos.

Nascimento había viajado a Igaratá para “tomar fotos”, dijo su amiga Gabrielle Reis al periódico Metrópoles.

“Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera porque ninguno de nosotros podría seguirle el ritmo”, contó Reis al medio. “Luego nos estuvo insistiendo toda la semana, diciendo: ‘Vamos, vamos’. Al final, fue”.