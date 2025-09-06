Opinión
6 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Le rogamos que no fuera”: muere la influencer Jacqueline Nascimento en accidente con moto acuática

Una amiga reveló su última conversación con la joven brasileña de 22 años

6 de septiembre de 2025 - 10:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Influencer brasileña Jaqueline Nascimento. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una popular influencer brasileña de 22 años fue encontrada sin vida tres días después de ser reportada como desaparecida.

Los bomberos localizaron el cuerpo de Jaqueline Barbosa Nascimento el pasado miércoles en la represa Jaguara en Igaratá, Brasil, tras vista por última vez mientras practicaba jet ski con amigos.

Nascimento había viajado a Igaratá para “tomar fotos”, dijo su amiga Gabrielle Reis al periódico Metrópoles.

“Todos nuestros amigos cercanos y yo le rogamos que no fuera porque ninguno de nosotros podría seguirle el ritmo”, contó Reis al medio. “Luego nos estuvo insistiendo toda la semana, diciendo: ‘Vamos, vamos’. Al final, fue”.

Nascimento acumulaba más de 12 mil seguidores en Instagram y 1,700 en TikTok, donde realizó su última publicación el domingo 31 de agosto, donde se muestra frente al lago.

Breaking NewsinfluencerMuertesAccidentes de TránsitoBrasil
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
