3 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El modelo e influencer que deja las redes sociales para convertirse en sacerdote

El creador de contenido entrará en unas semanas al seminario

3 de septiembre de 2025 - 11:49 AM

Pablo Garna. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Pablo Garna es un modelo e influencer español con más de 600 mil seguidores solo en Instagram que ha anunciado que se retira de crear contenido para entrar al seminario y prepararse para ser sacerdote.

El creador de contenido, de 35 años, sorprendió a sus seguidores con un video en sus redes sociales, donde comunica su decisión y se despide de lo que ha sido su actividad profesional por cuatro años.

“En unas semanas voy a entrar al seminario”, aseguró.

“Hazle caso a lo que te diga el corazón”, inició el mensaje de Garna. “Han sido casi cuatro años maravillosos en los que desde el primer día soñé con llevar el amor de Dios a través de esta pantalla. He tenido momentos buenos y momentos de bajona. He podido viajar y conocer mundo; vivir cosas que en mi vida me habría imaginado, teniendo la oportunidad de compartirlas con mi familia y amigos. He sido (y sigo siendo) muy feliz”.

El influencer aseguró que el mayor regalo que se lleva de las redes sociales son “los milagros, continuos, de personas contándome y abriéndome su corazón”.

“Qué pena que no haya podido atender, como me habría gustado, cada mensaje y a cada persona”, lamentó.

Continuó: “Soy consciente de que es una decisión que seguramente ‘el mundo’ no entiende: una vida cómoda, una estabilidad, ciertos lujos y ‘pocas preocupaciones’, pero repito: ¿De qué me sirve todo eso si mi corazón anhela y me grita otra vida? Yo me niego a conformarme.

Garna pidió a sus seguidores que recen por él “para que su entrega sea “entera”.

Por otro lado, explicó que durante este mes estará publicando contenido debido a que tiene compromisos con algunas marcas.

