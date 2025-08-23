Muere en transmisión en vivo influencer francés Jean Pormanove

El streamer francés Raphael Graven, mejor conocido como Jean Pormanove, murió en su casa tras una transmisión de más de 10 días en la plataforma Kick. Tenía 46 años.

Según el periódico francés Le Parisien, la oficina del fiscal de Niza informó de la muerte de un hombre en una habitación alquilada para transmitir en vivo el lunes 18 de agosto, y el compañero streamer de Graven, Owen Cenazandotti, confirmó la identidad de Pormanove en una publicación en Instagram.

Pasó de veterano militar a referente en plataformas digitales, acumulando seguidores mientras jugaba videojuegos y enfrentaba desafíos extremos en las redes.

Los internautas dijeron que Pormanove aparecía siendo víctima de maltrato por parte de dos hombres que participan habitualmente con él en los retos, en sus últimas imágenes, sin embargo, las autoridades desmintieron que la causa de muerte estuviera vinculada a terceros.

“Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas”, afirmó el fiscal Damien Martinelli.