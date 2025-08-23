Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
23 de agosto de 2025
87°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Muere en transmisión en vivo influencer francés Jean Pormanove

Falleció mientras hacía un maratón de más de 10 días

23 de agosto de 2025 - 8:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El "influencer" Raphael Graven conocido como "Jean Pormanove", en una imagen de su cuenta de Instagram. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El streamer francés Raphael Graven, mejor conocido como Jean Pormanove, murió en su casa tras una transmisión de más de 10 días en la plataforma Kick. Tenía 46 años. 

Según el periódico francés Le Parisien, la oficina del fiscal de Niza informó de la muerte de un hombre en una habitación alquilada para transmitir en vivo el lunes 18 de agosto, y el compañero streamer de Graven, Owen Cenazandotti, confirmó la identidad de Pormanove en una publicación en Instagram.

Pasó de veterano militar a referente en plataformas digitales, acumulando seguidores mientras jugaba videojuegos y enfrentaba desafíos extremos en las redes.

Los internautas dijeron que Pormanove aparecía siendo víctima de maltrato por parte de dos hombres que participan habitualmente con él en los retos, en sus últimas imágenes, sin embargo, las autoridades desmintieron que la causa de muerte estuviera vinculada a terceros.

“Las causas probables de la muerte parecen ser médicas y/o toxicológicas”, afirmó el fiscal Damien Martinelli.

“Los expertos médicos consideran que la muerte del Sr. Graven no fue de origen traumático y no estuvo relacionada con la intervención de un tercero”, afirmó Martinelli.

Tags
influencerMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: