Píldora abortiva: fallos judiciales reavivan un debate polémico en Estados Unidos

Nueva York - Los fallos judiciales consecutivos sobre el acceso a la píldora abortiva están volviendo a poner en el candelero un polémico asunto político antes de las elecciones de mitad de mandato de este año, que determinarán el control del Congreso federal para la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

La sentencia dictada el viernes por un tribunal federal de apelaciones restringió el acceso por correo a las recetas de mifepristona, uno de los métodos abortivos más comunes en todo el país, en el mayor cambio en la política federal sobre el aborto desde la decisión del Tribunal Supremo de 2022 que permitía a los estados aplicar las prohibiciones del aborto.

El lunes, el Tribunal Supremo restableció temporalmente un amplio acceso al medicamento mientras sigue estudiando el caso, preparando el terreno para una posible decisión que podría tener amplias consecuencias para pacientes y proveedores.

Es demasiado pronto para saber si las últimas sentencias influirán en el resultado de las elecciones de este año, en las que se espera que las cuestiones relacionadas con la asequibilidad ocupen un lugar destacado entre los votantes. Pero los defensores de ambas partes esperan que influyan en los votantes.

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Algunos grupos de defensa del derecho al aborto ya están diseñando estrategias para llegar a los votantes que creen que podrían estar más motivados para votar a favor de los demócratas debido a la posibilidad de nuevas restricciones. Mientras tanto, los opositores al aborto que afirman que el gobierno federal liderado por el Partido Republicano no ha hecho lo suficiente para prohibir las píldoras advierten de que sus votantes republicanos, habitualmente leales, podrían abstenerse en futuras elecciones.

Tema es “una oportunidad”

Tras la anulación del caso Roe contra Wade en 2022, varios estados votaron a favor de consagrar el derecho al aborto en sus propias constituciones, lo que impulsó una participación histórica que en ocasiones contribuyó a las victorias demócratas en otros puntos de la papeleta electoral.

Pero la encuestadora demócrata Celinda Lake cree que el tema había perdido parte de su potencia entre los votantes, no porque a los demócratas no les importe, sino porque tienen la sensación de que el “daño ya está hecho”.

Aunque la sentencia del viernes se ha paralizado temporalmente, recordó a los votantes que su acceso a la medicación abortiva a través de la telesalud no está garantizado, ni siquiera en los estados donde sí lo está el derecho al aborto, dijo Lake. Eso creó una oportunidad tremenda pero “horrible” para decir a los votantes lo que podría estar en juego en las elecciones de mitad de mandato de este año, dijo.

Mini Timmaraju, presidenta y directora ejecutiva del grupo por el derecho al aborto Reproductive Freedom for All, dijo que la divulgación entre los votantes sobre la volatilidad del acceso al aborto será parte de la estrategia de su grupo en las elecciones de mitad de mandato. Eso incluye ponerse en contacto con los votantes que apoyaron a Trump pero también el derecho al aborto en sus elecciones estatales en 2024.

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“La única manera de que realmente detengamos este ir y venir es que el acceso al aborto sea legal en los 50 estados”, dijo. “La única forma de conseguirlo es mediante una legislación federal, lo que hace que las elecciones de mitad de mandato sean aún más urgentes”.

Enfrentados por la política

La coalición republicana, mientras tanto, está lidiando con un flanco derecho cada vez más agitado de opositores al aborto que esperaban que Trump cumpliera su promesa de ser el “presidente más provida de la historia”, pero dicen que aún no lo han visto.

Lo más urgente es una revisión de la seguridad de la mifepristona por parte de la FDA que los grupos antiabortistas esperan que dé lugar a más restricciones, incluido el bloqueo de su prescripción a través de plataformas de telesalud. Los grupos antiabortistas han instado al comisario de la FDA, el Dr. Marty Makary, a que concluya antes la revisión, mientras que la administración afirma que “se está ocupando de hacer este estudio adecuadamente y de la manera correcta.”

El lunes, el grupo antiabortista SBA Pro-Life America intensificó aún más sus mensajes, pidiendo el despido de Makary por este asunto.

“Esta es una crisis de cinco alarmas para el movimiento provida y para el GOP”, dijo la presidenta del grupo, Marjorie Dannenfelser, en un comunicado. “El GOP no puede ganar sin su base y simplemente no conseguirá el entusiasmo que impulsa la participación sin un liderazgo desde arriba”.

Trump, cuyos nombramientos en el primer mandato sentaron las bases para el Tribunal Supremo que votó a favor de anular Roe, ha tomado algunas medidas que los opositores al aborto han aplaudido, incluyendo un esfuerzo para retener fondos de Planned Parenthood y el lanzamiento de investigaciones sobre los estados que requieren planes de seguro de salud regulados por el estado para cubrir el aborto.

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Pero también ha tratado a menudo de mantenerse al margen de la cuestión del aborto, diciendo que cree que debe dejarse en manos de los estados. El presidente apoyó públicamente el derecho al aborto hasta que entró en política en 2015, y su esposa, Melania Trump, anunció su amplio apoyo al derecho al aborto en 2024.

Los opositores al aborto dicen que no tienen planes de dejar que Trump eluda el tema durante el resto de su mandato. Marc Wheat, consejero general del grupo de defensa política del ex vicepresidente Mike Pence, Advancing American Freedom, dijo que su grupo aumentará la presión sobre la administración. Eso incluirá instar a la FDA a liberar rápidamente documentos sobre la mifepristona que debe al grupo a través de una demanda.

“El presidente Trump piensa que los provida son unos perdedores”, dijo Trigo. “Puede que vea que los provida no acuden en el número que él necesita”.

Estadounidenses se oponen

Incluso mientras Trump y el Congreso liderado por los republicanos se enfrentan a la creciente presión de la derecha para restringir el acceso al aborto con medicamentos, los republicanos de todo el país están lejos de estar unidos para adoptar esa postura.

Alrededor de dos tercios de los estadounidenses se oponen a la prohibición nacional de la mifepristona, según una encuesta de KFF realizada a finales del año pasado. La mayoría de los demócratas e independientes se opusieron, mientras que los republicanos se mostraron más divididos.

Las opiniones generales de los estadounidenses sobre el aborto siguen siendo complejas, ya que aproximadamente dos tercios de los adultos estadounidenses opinan que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, según los sondeos de AP-NORC. Relativamente pocos piensan que el aborto debería ser ilegal en todos los casos.

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Al menos uno de los que se oponen al aborto, John Mize, director general de Americans United for Life (Estadounidenses Unidos por la Vida), dijo que está centrado en victorias graduales en lugar de los cambios radicales que piden algunos de sus aliados. Aunque desearía que la FDA avanzara más rápido en su revisión de la seguridad, reconoce que no todos los estadounidenses están en la misma situación que él.