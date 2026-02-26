Opinión
Muere Jordan James Parke, el influencer que quería parecerse a Kim Kardashian

El autoproclamado “Rey de los Labios” había gastado aproximadamente $150 en cirugías plásticas

26 de febrero de 2026 - 9:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jordan James Parke tenía 34 años. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El influencer Jordan James Parke, quien apareció en el programa de televisión estadounidense “Botched”, murió. Tenía 34 años.

El autoproclamado “Rey de los Labios”, había gastado aproximadamente 150 mil dólares en cirugías plásticas.

En 2014, Parke reveló que deseaba parecerse a la empresaria y socialité Kim Kardashian, a quien consideraba “la mujer más hermosa del mundo”.

Según People, la Policía Metropolitana confirmó que recibió una llamada del Servicio de Ambulancias de Londres por el informe de un hombre inconsciente en Lincoln Plaza, Canary Wharf.

El 18 de febrero, Parke declarado muerto en el lugar.

“Su muerte se considera inexplicable y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias. Sin embargo, los oficiales están revisando información que sugiere que la víctima podría haberse sometido a un procedimiento cosmético antes de su muerte”, comunicó la policía.

Por el caso, dos personas sospechosas de homicidio involuntario, un hombre de 43 años y una mujer de 52, fueron arrestados el viernes 20 de febrero, pero se les concedió la libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones.

Parke fue participante del reality show sobre cirugías plásticas que salieron mal para consultas sobre rellenos de labios, liposucción y nariz, conducido por los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif.

Hace dos años, Parke fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario por la muerte de Alice Webb, madre de cinco hijos, después de un levantamiento de glúteos brasileño no quirúrgico o “Liquid BBL” en una clínica de Gloucester dirigida por él.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
