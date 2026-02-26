Muere Jordan James Parke, el influencer que quería parecerse a Kim Kardashian

El influencer Jordan James Parke, quien apareció en el programa de televisión estadounidense “Botched”, murió. Tenía 34 años.

El autoproclamado “Rey de los Labios”, había gastado aproximadamente 150 mil dólares en cirugías plásticas.

En 2014, Parke reveló que deseaba parecerse a la empresaria y socialité Kim Kardashian, a quien consideraba “la mujer más hermosa del mundo”.

Según People, la Policía Metropolitana confirmó que recibió una llamada del Servicio de Ambulancias de Londres por el informe de un hombre inconsciente en Lincoln Plaza, Canary Wharf.

El 18 de febrero, Parke declarado muerto en el lugar.

“Su muerte se considera inexplicable y se está llevando a cabo una investigación para determinar todas las circunstancias. Sin embargo, los oficiales están revisando información que sugiere que la víctima podría haberse sometido a un procedimiento cosmético antes de su muerte”, comunicó la policía.

Por el caso, dos personas sospechosas de homicidio involuntario, un hombre de 43 años y una mujer de 52, fueron arrestados el viernes 20 de febrero, pero se les concedió la libertad bajo fianza a la espera de nuevas investigaciones.

Parke fue participante del reality show sobre cirugías plásticas que salieron mal para consultas sobre rellenos de labios, liposucción y nariz, conducido por los doctores Terry Dubrow y Paul Nassif.