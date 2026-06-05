“Tragedia incomprensible”: revelan causa de muerte de la influencer Ashlee Jenae 

Se ha revelado la causa de la muerte de la influencer Ashlee Jenae, quien falleció a los 31 años mientras disfrutaba de unas vacaciones en Tanzania junto a su prometido, Joe McCann.

Según informó el medio The Citizen, las autoridades concluyeron la investigación sobre el caso y determinaron que Robinson falleció por suicidio relacionado con un trastorno mental. La decisión fue anunciada por la Policía de Zanzíbar a través del Departamento de Investigación Criminal, poniendo fin a semanas de especulaciones en torno a su muerte.

La creadora de contenido, cuyo nombre legal era Ashly Robinson, murió el pasado 9 de abril y su familia confirmó la noticia días después a través de un comunicado publicado en Instagram.

El caso generó gran atención pública después de que las autoridades informaran que estaban interrogando a McCann, con quien la influencer se había comprometido pocos días antes de fallecer. Aunque sus documentos de viaje fueron retenidos temporalmente mientras avanzaba la investigación, nunca fue acusado de ningún delito.

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Ashlee Jenae acumulaba más de 88,000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido sobre viajes, estilo de vida y momentos junto a su prometido. La influencer, residente en Portland, Oregón, mostraba con frecuencia imágenes de sus experiencias alrededor del mundo y de la relación que mantenía con McCann.

El pasado 5 de mayo, McCann rompió el silencio sobre la tragedia con una extensa publicación en la red social X. En ella describió la muerte de Robinson como una “tragedia incomprensible” y expresó el profundo dolor que le dejó su pérdida. “No hay palabras suficientes para describir la profunda tristeza, el vacío y la conmoción que siento tras la pérdida de mi mejor amiga, confidente y prometida”, escribió.

Además, recordó a Robinson como una mujer “que encarnaba las virtudes de la compasión, la empatía, la bondad, la generosidad y el amor”, y aseguró que uno de sus mayores sueños era convertirse en madre y formar una familia.