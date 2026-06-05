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“Tragedia incomprensible”: revelan causa de muerte de la influencer Ashlee Jenae 

Las autoridades concluyeron la investigación sobre el fallecimiento de la creadora de contenido de 31 años en Tanzania

5 de junio de 2026 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Se ha revelado la causa de la muerte de la influencer Ashlee Jenae, quien falleció a los 31 años mientras disfrutaba de unas vacaciones en Tanzania junto a su prometido, Joe McCann.

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Según informó el medio The Citizen, las autoridades concluyeron la investigación sobre el caso y determinaron que Robinson falleció por suicidio relacionado con un trastorno mental. La decisión fue anunciada por la Policía de Zanzíbar a través del Departamento de Investigación Criminal, poniendo fin a semanas de especulaciones en torno a su muerte.

La creadora de contenido, cuyo nombre legal era Ashly Robinson, murió el pasado 9 de abril y su familia confirmó la noticia días después a través de un comunicado publicado en Instagram.

El caso generó gran atención pública después de que las autoridades informaran que estaban interrogando a McCann, con quien la influencer se había comprometido pocos días antes de fallecer. Aunque sus documentos de viaje fueron retenidos temporalmente mientras avanzaba la investigación, nunca fue acusado de ningún delito.

Ashlee Jenae acumulaba más de 88,000 seguidores en Instagram, donde compartía contenido sobre viajes, estilo de vida y momentos junto a su prometido. La influencer, residente en Portland, Oregón, mostraba con frecuencia imágenes de sus experiencias alrededor del mundo y de la relación que mantenía con McCann.

El pasado 5 de mayo, McCann rompió el silencio sobre la tragedia con una extensa publicación en la red social X. En ella describió la muerte de Robinson como una “tragedia incomprensible” y expresó el profundo dolor que le dejó su pérdida. “No hay palabras suficientes para describir la profunda tristeza, el vacío y la conmoción que siento tras la pérdida de mi mejor amiga, confidente y prometida”, escribió.

Además, recordó a Robinson como una mujer “que encarnaba las virtudes de la compasión, la empatía, la bondad, la generosidad y el amor”, y aseguró que uno de sus mayores sueños era convertirse en madre y formar una familia.

La familia de Ashlee confirmó oficialmente su fallecimiento el 12 de abril y posteriormente abrió una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y de traslado, logrando recaudar más de 64,000 dólares con el apoyo de familiares, amigos y seguidores.

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influencerTanzaniaMuertes
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