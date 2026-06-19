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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guillermo José Torres vuelve a “Noticentro” para celebrar el Día de los Padres con su hijo

El veterano periodista cerró la edición “11 AM” del programa de noticias de Wapa Televisión

19 de junio de 2026 - 6:30 PM

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Lo que lo llena de satisfacción es que se va del canal dejando a su hijo, Guillermo José Torres, quien empezó recientemente como reportero de Noticentro al amanecer. (Archivo)
Guillermo José Torres, hijo, heredó la silla de su padre en "Noticentro".
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Pocas figuras profesionales han calado tan hondo en la memoria colectiva de Puerto Rico como la de los Guillermo José Torres. Por más de cuatro décadas, la voz de Don Guillermo José Torres sirvió como el faro informativo oficial de las familias puertorriqueñas a través de la pantalla de Wapa Televisión. Hoy, esa antorcha de credibilidad y rigor periodístico no ha hecho más que pasar de manos: su hijo, Guillermo José Torres, hijo, ha asumido la responsabilidad de continuar el legado de su padre y ha demostrado que la pasión por la verdad también se hereda y se transforma con el tiempo.

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Esta mañana, la audiencia del Canal 4 pudo volver a ver a “El Caballero de la Noticia” anclar una edición de “Noticentro 11AM” junto a su hijo como regalo del Día de los Padres que tendrá lugar este domingo.

“Me siento rarísimo aquí después de tantos años. Saludos a todos los padres de forma adelantada. Me alegra mucho el cambio que he visto en las facilidades, en este que fue mi hogar por más de 40 años”, expresó.

“Me siento orgulloso, sé que estoy bien representado ante los amigos televidentes. Que sepan que no les olvido, y a ustedes, que no me olviden a mí tampoco. Es importante mantenerse”, agregó.

Su hijo, por otro lado, tuvo una dedicatoria especial para su progenitor, quien despidió la edición con sus icónicas frases.

“Gracias por todo el amor que nos das todos los días, que le das a Elena todos los días, y te agradezco eso honestamente. Por todos los años que le dedicaste a las familias puertorriqueñas a través de la pantalla de ‘NotiCentro’. Claramente, te seguimos celebrando aquí. Este estudio lleva tu nombre; todos los días lo veo cuando entro y para mí es un orgullo enorme”, expuso.

Luego de 44 años de carrera, el periodista Guillermo José Torres abandona el barco que ha capitaneado por las pasadas décadas para iniciar una nueva etapa en su vida. (Archivo)Este lunes, 5 de agosto, el veterano reportero de Noticentro se despide de sus compañeros y del público puertorriqueño para acogerse al retiro y disfrutar de tiempo para él y su familia. (Archivo)Lo que lo llena de satisfacción es que se va del canal dejando a su hijo, Guillermo José Torres, quien empezó recientemente como reportero de Noticentro al amanecer. (Archivo)
1 / 10 | Guillermo José Torres se retira. Luego de 44 años de carrera, el periodista Guillermo José Torres abandona el barco que ha capitaneado por las pasadas décadas para iniciar una nueva etapa en su vida. (Archivo)
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Guillermo José Torres, hijoNoticentroWapa MediatelevisiónDía de los Padres
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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