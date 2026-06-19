Guillermo José Torres vuelve a “Noticentro” para celebrar el Día de los Padres con su hijo

Pocas figuras profesionales han calado tan hondo en la memoria colectiva de Puerto Rico como la de los Guillermo José Torres. Por más de cuatro décadas, la voz de Don Guillermo José Torres sirvió como el faro informativo oficial de las familias puertorriqueñas a través de la pantalla de Wapa Televisión. Hoy, esa antorcha de credibilidad y rigor periodístico no ha hecho más que pasar de manos: su hijo, Guillermo José Torres, hijo, ha asumido la responsabilidad de continuar el legado de su padre y ha demostrado que la pasión por la verdad también se hereda y se transforma con el tiempo.

Esta mañana, la audiencia del Canal 4 pudo volver a ver a “El Caballero de la Noticia” anclar una edición de “Noticentro 11AM” junto a su hijo como regalo del Día de los Padres que tendrá lugar este domingo.

“Me siento rarísimo aquí después de tantos años. Saludos a todos los padres de forma adelantada. Me alegra mucho el cambio que he visto en las facilidades, en este que fue mi hogar por más de 40 años”, expresó.

“Me siento orgulloso, sé que estoy bien representado ante los amigos televidentes. Que sepan que no les olvido, y a ustedes, que no me olviden a mí tampoco. Es importante mantenerse”, agregó.

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Su hijo, por otro lado, tuvo una dedicatoria especial para su progenitor, quien despidió la edición con sus icónicas frases.

“Gracias por todo el amor que nos das todos los días, que le das a Elena todos los días, y te agradezco eso honestamente. Por todos los años que le dedicaste a las familias puertorriqueñas a través de la pantalla de ‘NotiCentro’. Claramente, te seguimos celebrando aquí. Este estudio lleva tu nombre; todos los días lo veo cuando entro y para mí es un orgullo enorme”, expuso.