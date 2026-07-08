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Keropi Sánchez inicia su gira de “stand-up comedy” en Nueva York y Connecticut

El público, que llenó ambos lugares, se mostró eufórico y rió a carcajadas durante las presentaciones

8 de julio de 2026 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Emmanuel "Keropi" Sánchez fue parte del jurado de "Boricuas con talento" de TeleOnce. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El comediante, presentador y creador de contenido Keropi Sánchez presentó con éxito la semana pasada los primeros dos espectáculos llenos a capacidad de su gira de “stand-up comedy” “Keropi Sánchez Remastered” en las ciudades de Nueva York y Hartford, Connecticut.

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El miércoles, 1 de julio llevó su espectáculo al Hartford Funny Bone, mientras que el viernes, 3 de julio estuvo en el Broadway Comedy Club de Nueva York. El público que llenó ambos lugares se mostró eufórico y rió a carcajadas durante las presentaciones, tal como se aprecia en la cuenta de Instagram.

“De corazón, gracias a todos los que llegaron a reír, apoyar y pasarla bien con nosotros. Ustedes hicieron que las noches fueran inolvidables”, expresó Keropi Sánchez tras las presentaciones.

El puertorriqueño ya se prepara para presentar su “show” el 15 de agosto en el Velvet Room de Santo Domingo, República Dominicana. Para información sobre las próximas fechas y compra de boletos, visita el sitio oficial www.keropisanchez.com/.

En este espectáculo, Sánchez revisita y actualiza algunas de las etapas más importantes de su carrera como comediante a través del concepto de “remasterizar” experiencias y momentos que marcaron su trayectoria. El “Volumen 1″ combina material nuevo con versiones renovadas de algunos de sus temas más memorables, ofreciendo un espectáculo fresco y actual para fanáticos de siempre y nuevas audiencias.

"Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m.El trovador y empresario Julio César Sanabria formará parte de la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. El comediante Edwin Emil Moró, por su parte, dijo que es experto en la confección de "huevos hervidos".
1 / 14 | Ellos le pondrán sabor a la quinta temporada de "Super Chef Celebrities" . "Super Chef Celebrities" se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. - Suministrada
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keropi sánchezstand up comedyNueva YorkConnecticut
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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