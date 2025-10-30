Keropi Sánchez continúa su exitosa gira “De la olla que salí” con función “sold out” en Bayamón

El comediante y creador de contenido Keropi Sánchez continúa su exitosa gira de “stand-up comedy” “De la olla que salí” y suma un nuevo logro con la función totalmente vendida en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, que se llevará a cabo el sábado, 1 de noviembre.

El espectáculo, presentado por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, ha recorrido distintos escenarios de Puerto Rico con gran respaldo del público. Esto consolida a Sánchez como una de las voces más genuinas y queridas del humor local. En cada presentación, el artista logra conectar a través de su estilo espontáneo, historias personales, comedia limpia, ocurrencias familiares y mucho sabor boricua.

Luego del “sold out” en Bayamón, la gira continuará el domingo, 2 de noviembre, a las 3:00 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco, el jueves, 14 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Teatro José Lugo Emanuelli de Fajardo, y el sábado, 16 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Teatro Ramos Antonini de Barceloneta.

PUBLICIDAD

Con “De la olla que salí”, Sánchez demuestra su capacidad de transformar las vivencias cotidianas en un espectáculo divertido, cercano y cargado de autenticidad. También reafirma su crecimiento como comediante más allá de las redes sociales y la televisión.