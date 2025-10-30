Opinión
30 de octubre de 2025
Keropi Sánchez continúa su exitosa gira “De la olla que salí” con función “sold out” en Bayamón

El espectáculo reafirma su crecimiento como comediante más allá de las redes sociales y la televisión

30 de octubre de 2025 - 5:39 PM

El espectáculo es presentado por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El comediante y creador de contenido Keropi Sánchez continúa su exitosa gira de “stand-up comedy” “De la olla que salí” y suma un nuevo logro con la función totalmente vendida en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, que se llevará a cabo el sábado, 1 de noviembre.

El espectáculo, presentado por Rafo Muñiz para Prolat Entertainment, ha recorrido distintos escenarios de Puerto Rico con gran respaldo del público. Esto consolida a Sánchez como una de las voces más genuinas y queridas del humor local. En cada presentación, el artista logra conectar a través de su estilo espontáneo, historias personales, comedia limpia, ocurrencias familiares y mucho sabor boricua.

Luego del “sold out” en Bayamón, la gira continuará el domingo, 2 de noviembre, a las 3:00 p.m. en el Teatro Ideal de Yauco, el jueves, 14 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Teatro José Lugo Emanuelli de Fajardo, y el sábado, 16 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Teatro Ramos Antonini de Barceloneta.

Con “De la olla que salí”, Sánchez demuestra su capacidad de transformar las vivencias cotidianas en un espectáculo divertido, cercano y cargado de autenticidad. También reafirma su crecimiento como comediante más allá de las redes sociales y la televisión.

Los boletos para las próximas funciones están disponibles a través de Ticket Center.

keropi sánchez, Comedia, stand up comedy, Teatro Braulio Castillo
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
