14 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Keropi Sánchez agradece calurosa acogida de su show “De la olla que salí”

Tras debutar en el Centro de Bellas Artes de Santurce, continuará su ruta con una presentación en el Teatro Yagüez de Mayagüez

14 de agosto de 2025 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Keropi Sánchez (Ildefonso A. Caraballo Rodriguez)
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

El comediante puertorriqueño Keropi Sánchez celebró el pasado fin de semana un logro importante en su carrera: la presentación de las primeras tres funciones de su espectáculo “De la o que salí” en la Sala René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

RELACIONADAS

Se trata del primer proyecto del comediante en este prestigioso escenario, con una propuesta de comedia limpia y familiar que ha recibido la respuesta entusiasta y acogedora del público.

El espectáculo, que integró jocosamente a Luis Ponce en la apertura, combina humor, nostalgia y vivencias personales, recorre desde sus travesuras escolares, regaños en casa y las enseñanzas de sus abuelos, hasta anécdotas y secretos de su paso y participación en el programa Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión.

“Presentarme en Bellas Artes con mi propio espectáculo ha sido un sueño hecho realidad. Ver la sala llena en cada función y escuchar las risas y aplausos de la gente me llena de gran felicidad. Agradecido siempre con Dios y con el público que entiende y acepta mi proyecto, es demasiado especial saber que lo reciben de una manera tan bonita. Gracias a todos los que me han apoyado en este paso tan importante en mi carrera”, expresó Keropi Sánchez tras su debut en el CBA.

Keropi Sánchez durante el show en el Bellas Artes de Santurce.
Keropi Sánchez durante el show en el Bellas Artes de Santurce. (Ildefonso A.Caraballo Rodriguez)

Entre el público asistente a las funciones, se destacaron quienes fueron los jueces en el programa “Super Chef Celebrities”: Chef Piñeiro, Giovanna Huyke y Chef Héctor Rosa. También asistieron algunos de sus compañeros del programa como Uka Green, Fredo Vega, Marena Sofía, entre otros amigos de la industria.

El productor del espectáculo, Rafo Muñiz, resaltó la importancia de impulsar propuestas de comedia como esta: “Keropi es ejemplo de un nuevo talento que ha sabido ganarse su espacio con esfuerzo y dedicación. Seguir apoyando la comedia limpia y hecha en Puerto Rico es vital para que sigamos creando momentos de unión y alegría para nuestras familias en Puerto Rico”.

Tras el éxito en San Juan, “De la olla que salí” continuará su ruta con una próxima presentación en el Teatro Yagüez de Mayagüez el viernes, 27 de septiembre a las 8:00 p.m.

Los boletos para esta función ya están disponibles en Ticket Center y en la boletería del Teatro Yagüez.

Centro de Bellas Artes de Santurcekeropi sánchezstand up comedySuper Chef Celebrities
El Nuevo Día
