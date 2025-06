Keropi Sánchez regresa al escenario con nueva sazón y humor: “Estoy loco por contar mi historia”

“Como participante de SCC, tengo mucho público nuevo que me acaba de conocer a través del show y quiero que sepan quién realmente soy. Yo tengo un público de redes sociales y de ‘stand-up’ que siempre me ha seguido, pero ahora hay gente nueva que no conoce muchas cosas sobre mí. Con ‘De la olla que salí’ quiero juntar esas experiencias para que sigan conociéndome”, comentó Sánchez, quien logró conquistar el corazón de miles de televidentes desde el primer día que encendió los fogones del popular “reality show” de la televisión boricua.