Feriados
17 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“La Casita” de Bad Bunny estará en la primera parada de su gira mundial, en República Dominicana

Diversas imágenes sobre el montaje ya circulan las redes sociales

17 de noviembre de 2025 - 1:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Casita" sirvió de segunda tarima en la serie de conciertos de la residencia en Puerto Rico, "No me quiero ir de aquí". (Ramon "Tonito" Zayas)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Los conciertos de Bad Bunny en Santo Domingo, República Dominicana, que corresponden a su gira “Debí tirar más fotos”, incluirán la famosa “Casita”.

El escenario para las presentaciones del artista puertorriqueño los días 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez incluirán la icónica “Casita”, según las imágenes que circulan en redes sociales. Ya el montaje de la productora de espectáculos Gamal inició en la vecina isla.

La estructura, que representa una réplica inspirada en una casa típica de Puerto Rico, se hizo popular por ser parte de la residencia musical que el cantante ofreció en la isla durante dos meses, bajo el título “No me quiero ir de aquí”.

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli?

¿Cómo se diseñó la casita de Bad Bunny en el Choli?

"Fue una llamada a las 8:30 de la noche": esto nos contó la diseñadora y directora de arte, Mayna Magruder.

El video fue publicado en TikTok por la cuenta benitomedia, que comparte contenido relacionado con la carrera de “El Conejo Malo”, y se volvió viral rápidamente entre los fanáticos que planean disfrutar del show en el país.

@benitomedia

La Casita será parte de la escenografía de la gira de Bad Bunny “Debí Tirar Más Fotos” 🇩🇴🏠 - - - #badbunny #parati #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #viral

♬ original sound - Bad Bunny updates

A lo largo de la serie de 31 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, decenas de figuras del entretenimiento estuvieron como invitados a “La Casita”, diseñada por Mayna Magruder, egresada de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en La Romana.

Entre las personalidades que aparecieron en “La Casita”, se encuentran LeBron James, Mbappé, Ricky Martin, Ana de Armas, Belinda, Tokischa, Santiago Matías, Maluma, El Molusco, La Burbu, David Ortiz, Emilio Estefan, Juanes, Penélope Cruz, Javier Bardem, Austin Butler, Marcello Hernández y Dayanara Torres entre muchas otras estrellas.

Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño.Chuwi, grupo musical puertorriqueño.La gran sorpresa de la función 30 fue la llegada del actor Jacobo Morales a la casita rosa. Foto: Eric Rojas
1 / 81 | Estas fueron las celebridades que Bad Bunny invitó a su residencia . Julito Gastón, percusionista y director musical puertorriqueño. - Ramon "Tonito" Zayas
Bad BunnyConciertos
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Entretenimiento
