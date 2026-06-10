Christian Pagán se reencuentra con el rock en español y sus ídolos: “Fue algo surreal”

Una vuelta al pasado. Así describe su nuevo proyecto discográfico el cantautor puertorriqueño Christian Pagán, compuesto por seis temas de rock en español. Este yabucoeño ha estado activo en la música profesional desde 2011, cuando ganó el concurso “Idol Puerto Rico”, destacándose en el género pop.

Sin embargo, desde muchos años ya tenía en mente completar un disco de rock en español, género que comenzó a interpretar durante su adolescencia como parte de la banda local Última Ciudad, con la cual se dio a conocer en pubs y bares alrededor de Puerto Rico.

Christian Pagán se prepara para iniciar una serie de presentaciones en vivo alrededor de Puerto Rico. (Xavier Araújo)

“El rock en español fue el género que despertó mi pasión por la música cuando tenía 15 o 16 años”, indicó el artista de 36 años. “Si te soy sincero, llevo soñando con este EP desde 2011, cuando firmé con la disquera Universal tras ganar ‘Idol Puerto Rico’. Antes de grabar mi primer álbum, viajé a Los Ángeles, donde pasé varios meses en un proceso creativo que me permitió darle forma a un disco de rock en español. Sin embargo, cuando le presenté la idea a la disquera, no lograron conectar con ella y el proyecto se dejó a un lado. Fue entonces cuando grabé un álbum de pop, el género en el que me he desarrollado a lo largo de mi carrera. Aun así, siempre me quedé con las ganas de crear algo dentro del rock en español”.

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El EP, titulado “Del otro lado”, cuenta con la colaboración de varios cantantes y bandas de rock en español que sirvieron de inspiración para Pagán durante sus inicios en la música. Entre ellos figuran agrupaciones como Black Guayaba y Vivanativa, así como artistas como Gustavo Laureano, vocalista de La Secta, y el reconocido cantautor Pedro Capó.

“Cuando cantaba en la banda, quería ser como Black Guayaba; aspiraba a hacer rock and roll como Gustavo Laureano y Vivanativa, que son leyenda, además de Pedro Capó, quien también comenzaba a darse a conocer”, añadió el cantante puertorriqueño. “Por eso, estar en el estudio trabajando con ellos fue algo surreal; era como ver a mi niño interior sin poder creer que estaba colaborando con estas personas. La experiencia con cada uno fue distinta, pero todas fueron sumamente divertidas y me dejaron grandes aprendizajes del proceso”.

Cargada agenda y futuro

Gracias al lanzamiento del álbum, cuyo primer sencillo de promoción fue “Yo no”, con la colaboración de Black Guayaba, y al que ahora se suma el tema “Femme Fatale” junto a Pedro Capó, Pagán se prepara para iniciar una serie de presentaciones en vivo alrededor de Puerto Rico, participando en festivales y diversos escenarios para promover el proyecto.

“Algo que soñaba con este álbum era poder volver a los escenarios y llevar esa energía que define al rock en español. Cuando trabajé en el estudio y escuché estas canciones, sentí una gran necesidad de presentarlas en vivo”, destacó Pagán. De hecho, el artista se presentará el 28 de junio en el Teletón de SER de Puerto Rico junto a Black Guayaba, y el 15 de agosto de 2026 formará parte del festival Plazoleta On Stage en Humacao, donde compartirá escenario con Los Rivera Destino y Vivanativa, entre otros.

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A pesar de haber explorado el rock en español con este álbum, Pagán no olvida sus raíces en el pop y ya tiene claros los próximos pasos en su carrera. “Ya tengo varias canciones listas para mi próximo proyecto, y me gustaría hacer un EP colaborativo con artistas que marcaron mis influencias dentro del pop”, explicó el cantante, quien ha grabado cuatro álbumes como solista. “Aunque ahora estoy enfocado en este proyecto de rock en español, ya estoy pensando en lo que viene. Como artista, uno siempre tiene que mantenerse en movimiento”.

Por encima de todo, Pagán atraviesa una nueva etapa en su vida tras el nacimiento de su segunda hija hace apenas unos meses. El cantante puertorriqueño es padre de dos niñas, Zayliana y Nahiara, de dos años y de apenas unos meses de nacida, respectivamente. “Ser padre en esta etapa me ha ayudado a ser más diligente en todo, pero sin apresurarme, entendiendo mejor cuáles son mis prioridades”, explicó. “Aunque la música significa mucho para mí, mi prioridad en este momento es mi familia, mis hijas y verlas crecer, porque ese tiempo no vuelve. Tener dos hijas definitivamente cambió mi perspectiva de todo”.