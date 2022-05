Puerto Rico cuenta con la representación del cantautor Christian Pagán en la ronda semifinal de la competencia televisiva “American Song Contest”, que se llevará a cabo mañana, lunes, 2 de mayo, a las 8:00 p.m. por la cadena norteamericana NBC. Esta es la primera edición de la competencia musical televisiva, animada por Kelly Clarkson y Snoop Dogg.

En la competencia se han presentado cantantes en representación de los 50 estados de la nación y sus territorios (Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de EE. UU.) y la capital Washington D.C.

“Haber logrado llegar a la semifinal me llena de orgullo, no me canso de decir el honor y privilegio que siento de estar representando a Puerto Rico en esta competencia. Confío que el tema ‘Loko’ les siga gustando y que todos se animen a votar para que logremos el pase a la noche final”, indicó Pagán en un comunicado de prensa.

La ronda semifinal será transmitida en directo y los participantes interpretarán una canción inédita para competir y ganar el voto del público a la mejor canción.

PUBLICIDAD

Pagán interpretará el tema “Loko”, una composición del propio cantante junto a otros compositores incluyendo entre al reconocido y multigalardonado Desmond Child, quien, además, trabajó en la producción del mismo.

“American Song Contest” se transmite los lunes a las 8:00 p.m. en NBC y al día siguiente en NBC.com. En Puerto Rico, lo podrán ver a través de Liberty – 214, Direct TV – 176 y Dish – 14.