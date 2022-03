El cantante puertorriqueño Christian Pagán comenzó su camino de representar a Puerto Rico en el programa de competencias de NBC “American Song Contest”, que comenzó ayer lunes, a las 8:00 p.m. El programa animado por las estrellas Kelly Clarkson y Snoop Dogg irá al aire por ocho semanas consecutivas.

Antes de cantar el tema “Loko”, Pagán indicó en un corto vídeo la oportunidad que representaba para él estar en el programa. “Los puertorriqueños tenemos la música en las venas. La salsa, el merengue y el reguetón es algo que tiene una influencia directa en mi música”, explicó el intérprete de éxitos como “Te besé” y “Hasta viejos”. “Tener personas que conecten con mi música es algo que ha cambiado mi vida. Con esta canción ‘Loko’, yo quiero hacer la interpretación de mi vida. El niño que está dentro de mí está bailando porque esta es una gran oportunidad para representar a mi gente, a mi país, pero también para hacer mis sueños realidad”.

“Loko”, el tema interpretado por Pagán es una composición del propio cantante junto a otros compositores incluyendo entre ellos al reconocido y multi galardonado Desmond Child, quien además trabajó en la producción del mismo. “Loko” ya está disponible en todas las plataformas digitales del artista, quien fue ganador de la primera edición de “Puerto Rico Idol”.

El programa, que cuenta con el visto bueno de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), presentó las actuaciones de los 11 primeros estados participantes, entre los que destacó la presencia de Michael Bolton, ganador de dos Grammy en los años 1990 y representante de Connecticut en el concurso. Misisipi, Wyoming, Arkansas, Rhode Island, Wisconsin, Indiana, Iowa, Oklahoma, Minesota y Puerto Rico fueron el resto de estados participantes en la primera semifinal.

Puerto Rico compite ya que en el festival estadounidense compiten los 50 estados del país más Washington DC (la capital), y los cinco territorios autónomos: Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes y Samoa.

Eurovisión, pero con algunos cambios

El programa estadounidense ha copiado los elementos más característicos del Festival de Eurovisión, como los videos de presentación de los concursantes y los rótulos de cada territorio, aunque modificando las banderas por las matrículas de coche de los estados. La cadena NBC, que tras años de negociaciones logró los derechos del festival, ha transformado la idea en un programa que se parece más a los concursos de talentos, como Factor X, que al evento europeo.

“Estoy muy contento por tener el honor y privilegio de representar a mi amada Isla en esta competencia. Ya no soy Christian, ahora soy Puerto Rico y confío en recibir el respaldo de todos los boricuas para que ganemos”, indicó Pagán en un comunicado.

El programa cuenta con varios reconocidos participantes, entre los que se encuentran cantantes con mucha trayectoria como es el caso de Jewel, Macy Gray, Sisqó, Crystal Method y Bolton, y quienes interpretarán una canción inédita para competir y ganar el voto del público a la mejor canción. La competencia es transmitida en directo y consta de tres rondas, que incluye la clasificación, seguidas de las semifinales y la gran final, donde se nombrará al ganador.

Durante el estreno, el primer acto enviado a semifinales por el jurado fue Hueston, un cantante indie-alternativo de Rhode Island que se describió a sí mismo como una mezcla de Chris Stapleton, Adele y “Sons of Anarchy”, y entregó una historia de fondo muy emotiva sobre crecer en la pobreza antes de ofrecer una balada llamada “Held on Too Long”.

A diferencia de otras competencias de canto estadounidenses, esta no es solo la participación de la audiencia. Durante las primeras cinco semanas, alrededor de 11 actos actuarán en cada episodio, y al final de la noche, un jurado (compuesto por 56 representantes de cada estado y territorio) elige su acto favorito, que pasará a la siguiente ronda. Por Puerto Rico, el representante del jurado es Carlos Pérez, director creativo de una agencia de publicidad que se enfoca en la industria de la música. Luego, los telespectadores votarán a través del sitio web de NBC o la plataforma de TikTok, donde los tres cantantes con más votos también avanzarán a las semifinales.

Eventualmente, después de una ronda de semifinales, 10 actos competirán en la final el 9 de mayo, justo antes de que comience la semana eurovisiva en Turín, Italia, país sede de la competencia este año.

“American Song Contest” se transmitirá en vivo todos los lunes a las 8:00 p.m. en NBC y al día siguiente en NBC.com. En Puerto Rico, lo podrán ver a través de Liberty, canal 214, en Direct TV, canal 176 y en Dish, canal 14.