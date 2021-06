A diez años de haber ganado el “reality” Idol Puerto Rico, el intérprete puertorriqueño Christian Pagán se detiene a mirar lo que ha sido su evolución musical y personal, en la que, si bien deja claro que “no todo ha sido color de rosa”, asegura que le han pasado grandes cosas.

De aquel jovencito que conquistó sobre el escenario demostrando su talento, hoy es uno más maduro, que ha aprendido a tener consistencia, paciencia, a ser más seguro de lo que es su esencia, de no sentir tantos miedos y no limitarse a fusionar ritmos y lenguajes.

“En 10 años se aprende un montón, es inevitable. Mirando atrás, pues definitivamente no soy la persona que soy ahora, ni musicalmente ni emocionalmente tampoco. Es inevitable, y durante el proceso ha habido momentos muy malos, pero ha habido otros demasiado buenos”, expresó el artista, cuyo movimiento constante lo ha llevado a vivir en diferentes lugares y a estar en lo que más que le apasiona, que es la música.

“En el transcurso he vivido en diferentes sitios. Me fui un ratito a México a hacer la serie “Guerra de Ídolos” para Netflix, luego me moví a California, ha sido mucho movimiento. Definitivamente, después de Idol me han pasado grandes cosas también. Más que todo, lo que trato es de aprovechar cada oportunidad y sacarle el jugo. La verdad es que esta industria y esta carrera en la que uno trabaja, tienes que vivirlo en el momento y tratar de seguir tocando puertas hasta que ocurra”, dijo el artista, quien hace tres años se casó y reside en Miami.

El cantante, natural de Yabucoa, ahora regresa con el sencillo “Te besé”, al que describe como su tema más honesto, que además se caracteriza por la sencillez en la instrumentación utilizada. Esta composición de su autoría, que nació en plena cuarentena, viene siendo la tercera canción que graba para el sello discográfico JAK Entertainment y que estrenará en todas las plataformas digitales a partir del viernes, 4 de junio.

“Este tema nació en el estudio cuando estábamos grabando la versión en vivo de “Na sin ti”. Surgió mientras estaba con el productor Carlos Molina. Le dije, ‘vamos a parar lo que estamos haciendo y vamos a grabarla. Siento que hay algo super ‘cool’ aquí’. “Te besé” es uno de los temas más honestos que tiene mi nueva propuesta. Digo honesto porque nace de lo sencillo, de la instrumentación minimalista, con una guitarra, en conjunto con el productor”, destacó el artista, quien para el video musical de esta balada pop, luce su cabellera en una tonalidad de azul.

Según describe Christian, el coro es sencillo y repetitivo, y son los versos los que narran la historia en donde esta persona está en retrospectiva, piensa en lo drenado que está en base a todas las situaciones y en lo que le hace falta, hasta darse das cuenta de que se es feliz con las cosas sencillas.

“El video también proyecta este tema honesto, no tiene tanta estética, tanto cambio de lugar o de ropa. Lo quería mantener súper honesto, orgánico, como de la manera que salió, con la guitarra. Se hicieron solo dos o tres tomas, por lo que a la hora de hacer el video se tomaron las escenas y el ‘vibe’ que se sentía fue lo que se pudo proyectar”, añadió acerca del video, dirigido por William de la Cruz y Jerel Gómez.

Si bien deja establecido que los artistas son un paquete de emociones que lo que quieren es expresarse, le gusta proyectarse con diversos looks según su “mood” y así también disfruta plasmarlo en su música con la que no se limita a un solo género. Por ejemplo, su primer sencillo “Na sin ti” tiene el ‘beat’ urbano, con un toque electrónico y acústico, mientras que el tema “Flotando” que lo grabó junto a la cantante puertorriqueña Raquel Sofía es más reggaee mezclado con la esencia un poco más urbana.

Christian dice sentirse “pompeao”, agradecido y contento de contar con un gran equipo que lo ha respaldado, por lo que su próximo plan es lanzar un EP, para luego continuar con la intención de presentarse en concierto. Mientras tanto, no se cierra a colaboraciones con otros colegas, para quienes disfruta de componerles.

“Colaboraciones claro que van a haber, mis canciones salen casi todas con la intención de colaborar. Desde que estoy escribiendo me gusta hacerlo con alguien, que esté en el beat. Me encanta colaborar con otros artistas, por lo que sin duda van a estar dentro de mis proyectos”, destacó mientras señalaba que estar continuamente lanzando temas es sinónimo de éxito, por lo que asegura que hay pausas que son necesarias para el crecimiento y desarrollo.

“A veces uno piensa que sacando mucho temas, uno tras otro, es clave para estar consistente en cuestión del ojo público y realmente no. Desde mi punto de vista, lo que veo es que hay que tener consistencia a nivel de buenas canciones porque no es una carrera del más rápido que llegue, sino de que te mantegas en el juego y te mantengas evolucionando. A veces cuando uno para de hacer cosas, puedes verlas desde otro punto de vista. Así que me ha tocado esperar, desanimarme y volverme animar”, manifestó.