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Natalie Portman está embarazada de su tercer hijo

La actriz de 44 años, espera su tercer hijo, el primero con su pareja a actual

18 de abril de 2026 - 8:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Natalie Portman aparece en la sesión fotográfica de la película "Arco" en el 78º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 16 de mayo de 2025. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) (Scott A Garfitt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Natalie Portman está esperando su tercer hijo a los 44 años.

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La actriz le dijo a Harper’s Bazaar que está “muy agradecida” de dar la bienvenida a un hijo con su pareja, Tanguy Destable, de 45 años, un productor francés de música electrónica conocido por su nombre artístico, Tepr.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo Portman. “Simplemente estoy muy agradecida. Sé que es un privilegio y un milagro”.

Los representantes de Portman no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

La actriz comparte dos hijos mayores, su hijo Aleph, de 14 años, y su hija Amalia, de 9, con su exesposo Benjamin Millepied. Portman y Millepied se divorciaron en 2024.

Portman ha hablado de cómo creció siendo hija de un médico especialista en fertilidad. Portman le comentó a Harper’s Bazaar: “Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada”. Agregó: “Tengo a muchas personas a las que quiero que lo han pasado muy mal con eso, así que también quiero ser respetuosa al respecto. Es algo tan hermoso y alegre, y también no es algo fácil”.

También señaló que se siente bien físicamente, con “más energía de la que pensé que podría tener”.

Los próximos proyectos de Portman incluyen “The Gallerist”, de Cathy Yan, sobre una inusual aventura en el mundo del arte, y “Good Sex”, de Lena Dunham, en Netflix.

La actriz está en la saga desde la primera filmación. (AP)La nueva 'diosa del trueno' acudió a la Comic-Con en San Diego con un vestido diseñado por Dior, con escote palabra de honor y bordados. (Instagram)Recordemos que Portman apareció en el mundo de Thor desde su primera entrega, como la científica Jane Foster. Seguidamente, apareció en la entrega 'Thor: Un mundo oscuro' y en un throwback de 'Avengers: Endgame'. (AP)
1 / 6 | Natalie Portman recibe el martillo de Thor. La actriz está en la saga desde la primera filmación. (AP)

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Natalie Portmanactriz Embarazo
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