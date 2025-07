Caminata Da Vida de Raymond Arrieta recorrerá 140 millas en todo Puerto Rico

“Empecé las caminatas a los cuarenta y pico años jovencito, cuarenta y cuatro años si no me equivoco. Ahora tengo 60 años. Prepararme para esta caminata no ha sido fácil, pero le he metido porque para convencer a Tony, a Telemundo y a ustedes, tuve que demostrarles. Siempre le decía a Tony, ya tú vas a ver, tú vas a ver que voy a estar bien. Así que bajé unas treinta libras para esta caminata. Estamos listos”, reveló Arrieta, quien reconoció que nunca se apartará de la misión de ayudar a los pacientes de cáncer.