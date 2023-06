El comediante y presentador del programa Día a Día de Telemundo, Raymond Arrieta, anunció hoy, martes, que la decimoquinta edición de la caminata “Da Vida caminando con Raymond” recaudó un total de $1,765,303.91 para el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

El presentador y filántropo hizo el anuncio, junto con su compañera de labores Dagmar Rivera, en el segmento final del programa de variedades. Arrieta llamó al escenario a todos sus colaboradores y compañeros de producción para el importante anuncio que arrancó aplausos de todos los presentes.

“Todavía estamos recogiendo dinero, todavía quedan algunas camisas que no se han vendido y seguimos recibiendo donaciones y cheques en el canal. Los que creyeron en nosotros, los que creyeron en todo el equipo de trabajo, en los voluntarios, gracias de corazón, al igual que al pueblo que se unió y nos dio la mano”, resaltó Arrieta durante el segmento.

El veterano artista añadió que, mediante ATH Móvil, recaudaron $153,224.53, mientras que por llamadas telefónicas el público donó otros $65,101. Entretanto, mediante cheques se recogieron $55,560, al igual que $37,840.14 a través de donativos en la calle. Por último, los donativos mediante PayPal totalizaron $33,486.

Del mismo modo, el personaje “Plinia Palerm” recogió $31,456.60. Todos estos donativos sumaron $1,765,303.91 para ayudar a costear los servicios que ofrece el Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

“¡Gracias pueblo de Puerto Rico, gracias a todos los que trabajaron con nosotros, al equipo de trabajo, a todos los voluntarios, a la Policía, los Bomberos, Telemundo, la producción, los técnicos, auspiciadores, Emergéncias Médicas!”, subrayó Arrieta al realizar el anuncio.

Rivera, además, dio las gracias a Arrieta por organizar y llevar a cabo las caminatas por los pasados 15 años. Al finalizar, el pasado 5 de junio, su última caminata, el artista sumó 1,024 millas recorridas por los pacientes de cáncer y sobre $15 millones en fondos para el hospital.

“¡Quince años!”, gritó Arrieta sin poder contener el llanto. “Quince años para el Hospital Oncológico, como lo prometimos, llegamos y estamos aquí. Gracias al pueblo por su cariño, por todos estos años; por mis voluntarios; el ‘staff’; los asistentes; Telemundo, mi canal; mi familia de ‘Día a día’; mis técnicos de Telemundo, mis hermanos; bomberos; policías; Emergencias Médicas; Manejo de Emergencias; los zanqueros; gracias a todos, de corazón, porque sin ellos yo no hubiera llegado aquí. Ellos estuvieron velando todo el tiempo mi salud, mis dolores... me daban, a veces, ganas de parar, la mente me decía que ‘no’, pero el corazón me decía ‘cree, tienes que seguir’. Aquí estamos como lo prometimos. A mi familia, gracias por permitirme hacerlo una vez más”, resaltó Arrieta al llegar al estadio Hiram Bithorn el 5 de junio.

La primera caminata organizada por Arrieta se llevó a cabo en el 2009 por motivo del natalicio del comediante boricua Ramón Rivero, mejor conocido como “Diplo”.

El hecho de que Arrieta haya decidido dejar atrás esta iniciativa no se debe a que esté cansado. A sus 58 años, quien lidera el espacio de comedia “Raymond y sus amigos” se considera “una persona joven, que puede seguir caminando”, dijo en entrevista con el periodista Rafael Lenín López. Sin embargo, su corazón no aguanta más.

“El sufrimiento que yo he tenido durante estos años es lo que uno no puede controlar, lo que te vas a encontrar en el camino, las historias... Ahora me va a hacer falta Pedrito, que estaba siempre al lado mío. Yo estoy bien sentimental en estos días”, comentó el comunicador en una entrevista reciente.