¡Concluyó el quinceañero y comenzó la fiesta! A las 6 de la tarde del lunes dio inicio una programación especial a través de Telemundo para darle paso a un cierre con sabor a celebración al culminar lo que por los pasados 15 años ha sido la caminata “Da vida con Raymond”.

El programa comenzó con un emotivo video de lo que ha sido esta jornada cargada de solidaridad, fe y esperanza, que ha incluido muchos donativos y la unión de un pueblo.

Faltando diez minutos para las siete de la noche, el comediante y presentador puertorriqueño Raymond Arrieta dio su último paso al completar el último tramo de la decimoquinta edición, a su llegada a los predios del estadio Hiram Bithorn en San Juan, y que tuvo a la égida de la Asociación de Policías en Guaynabo como punto de partida esta tarde.

Es el final de un capítulo, lo llevará el resto de su vida en su corazón, como ha dicho. Con esta meta alcanzada, el también presentador de Telemundo sumó 1,024 millas y más de $15,000,000 en la gesta a beneficio del Hospital Oncológico Dr. Isaac González Martínez.

Energizado por la gente, los voluntarios e incluyendo al equipo que siempre lo ha apoyado, a quienes abrazó y se dirigió a ellos, previo a hacer su entrada al estacionamiento del estadio, adónde llegó también acompañado del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien participa de esta gesta por cuarto año consecutivo.

Mientras el público coreaba “Raymond yo voy a ti”, Arrieta subió a la tarina en donde se confundió en un abrazo con sus compañeros.

“¡Quince años!”, gritó sin poder contener el llanto. “Quince años para el Hospital Oncológico, como lo prometimos, llegamos y estamos aquí. Gracias al pueblo por su cariño, por todos estos años; por mis voluntarios; el staff; los asistentes; Telemundo, mi canal; mi familia de ‘Día a Día’; mis técnicos de Telemundo, mis hermanos; bomeros; policías; Emergencias Médicas; Manejo de Emergencias; los zanqueros; gracias a todos de corazón porque sin ellos yo no hubiera llegado aquí. Ellos estuvieron velando todo el tiempo mi salud, mis dolores... Me daban a veces ganas de parar, la mente me decía que no, pero el corazón me decía, cree, tienes que seguir. Aquí estamos como lo prometimos. A mi familia, gracias por permitirme a hacerlo una vez más”, fueron sus primeras palabras hacia el público, ahogado en llanto.

Aunque va a despedirse de las caminatas, enfatizó en que no se olvidara del Hospital Oncológico, al que ayudará de otra forma.

“A Pedro Alicea, que está en el cielo, el caminó conmigo durante 14 años, y esta veló nos veló el camino desde el cielo”, dijo en refeerencia a quien luego de por muchos años estar a cargo de la dirección del programa de Telemundo “Día a Día”, falleció a causa del cáncer el pasado 14 de mayo.

Luego de manifestar las emociones vividas durante el día de hoy y reconocer que esta ha sido la caminata más calurosa que le ha tocado, marcando el asfalto unos145 grados, algo que no fue fácil, agradeció a todos por haberlo cargado.

“Llegó el momento de celebración y llevarles buenas noticias al Oncológico. Llegó el momento de recibir los donativos. No es el final de las ayudas, es un ciclo de las caminatas, pero nuestras ayudas continúan. Bendiciones, los quiero un montón y por hacerme fuerte para llegar, familia”, dijo para luego hacer un abrazo grupal junto a sus compañeros de “Día a Día”, que incluye a Dagmar Rivera, El JD, Gil López, Víctor Santiago, Milly Méndez, Luis Enrique Falú y la chef Noelian Ortiz.

Desde el inicio, el grupo Plenéalo comenzó a amenizar para el deleite de los televidentes y aquellos que se dieron cita, que llegaron desde diversos puntos de la isla, entre ellos Ponce, Mayagüez y San Germán, entre tantos otros pueblos, con temas como “La Novia Nueva” y “Bakiribá”.

Otras personalidades que le acompañaron en el último tramo fueron los presentadores Alexandra Fuentes, Red Shadow y Álex DJ, así como los cantantes Luis Fonsi, Melina León y Oscarito Serrano.

Durante la transmisión, la publicación de un video ilustraba cómo el dinero recaudado ha ido destinado a las mejoras de las instalaciones del Hospital Oncológico y la adquisición de equipos de avanzada. Asimismo, el espacio sirvió para recordar que la también cantante Dagmar sirvió de inspiración para Arrieta, cuando este comenzó la gran gesta de impacto social.

“Estoy muy feliz y orgullosa de mi ‘partner’ porque se mantuvo firme en su compromiso de dar vida por 15 años, que suena fácil, pero no lo es. Siempre le dimos nuetro apoyo en Telemundo. Agradecemos a su esposa, padres e hijos, que le han dado permiso para cumplir esta travesía que no es fácil, que le ha afectado física y emocionalmente. Estoy orgullosa y agradecida por esa gesta tan loable que ha hecho”, compartió Dagmar emocionada, a la vez que presentaron la graduación al culminar su tratamiento de radiación y vencer la enfermedad del cáncer, que se le había diagnosticado.

La gran fiesta de pueblo incluiría también el espectáculo de Manny Manuel.