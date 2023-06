Satisfacción. Alivio. Paz.

Con esto se queda Raymond Arrieta después de caminar alrededor de 1,079 millas por los pasados 15 años en busca de ayudas para los pacientes de cáncer que reciben tratamientos en el Hospital Oncológico del Centro Médico en Río Piedras.

Fue un compromiso que comenzó con 44 años y lo termina con 58, pero con el mismo entusiasmo por llegar y entregar el dinero que servirá, sobre todo, para la accesibilidad a quimioterapias y radioterapia.

Ver los resultados de los donativos en la estructura del hospital, dijo, es motivo de gran satisfacción en este compromiso que comenzó esta vez en Ponce y termina esta tarde en San Juan.

“Definitivamente el cambio al hospital fue fabuloso y siguen los cambios. Muchos millones no hacen una diferencia para tan caros que son los tratamientos, pero ayuda en algo para terminar proyectos allí, como el Centro de Imagen y de Rehabilitación, que eso no estaba, y a mí me lo enseñaban cuando no había nada: ‘Aquí queremos hacer esto’, y la cosa es que se ha hecho”, expresó poco antes de la salir desde la carretera PR-1 hacia el estadio Hiram Bithorn.

Lo vivido por los pasados 15 años lo llevará con él el resto de su vida.

“Jamás pensé que se iba a convertir esto en algo tan grande, porque era un año nada más y ahí seguimos; pero para mí, siento que voy a tener paz, porque he ayudado a mucha gente”, afirmó. “Lo hice, lo logré”.

Entre tantas memorias recordó a una niña que una vez le pidió su firma para llevársela a su madre enferma en el hospital. Al otro día regresó con un letrero que leía: “Mami, llegué tarde, pero llegué “, pues cuando regresó al hospital, la madre había fallecido.

De esta experiencia aprendió a cuidar su salud de forma preventiva y una vez disfrute de cinco días de vacaciones que tomará al terminar la caminata, se hará los exámenes médicos necesarios.

Antes de iniciar esta última edición de la caminata “Da vida”, el presentador de televisión se unió al equipo de producción y voluntarios para agradecerles su apoyo en su compromiso con los pacientes. Seguido rezaron juntos un Padre Nuestro y tras una grito colectivo de “Da vida”, comenzó a caminar.

Los cantantes Luis Fonsi y Melina León, y la animadora Alexandra Fuentes lo acompañan en esta ruta. Luis Fonsi caminó por segunda ocasión. Compartió que este evento de pueblo siempre le ha conmovido y no quiso perderse este cierre. En su caso, caminó por su “Titi Marie”, entre muchas otras personas tocadas por el cáncer.

Tan pronto el grupo de caminantes salió desde la Asociación de la Policía hacia la PR-1, las bocinas comenzaron a sonar y se escucharon las expresiones de agradecimiento.

“Gracias Raymond”, le gritaban.

Arrieta adelantó que además de la fiesta de pueblo en la que se convertirá la caminata, ya planifica un evento para los niños y niñas que son pacientes durante la próxima Navidad.