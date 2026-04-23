El Festival Casals regresa con orgullo local y proyección internacional

Como una verdadera celebración de la música clásica y del talento que florece en Puerto Rico, del 23 de mayo al 6 de junio de 2026 se llevará a cabo la edición número 69 del Festival Casals. En esta ocasión, el escenario reunirá a una destacada participación de músicos, cantantes y actores nacidos, criados y formados en la isla, una muestra clara de cuánto ha crecido y evolucionado la música clásica puertorriqueña desde que el maestro Pablo Casals fundó este importante festival hace casi siete décadas.

“El Festival Casals pretende ser una instancia o un momento histórico de dos semanas en el que se desarrollan conciertos por parte de artistas que han recibido un reconocimiento internacional por haber logrado una calidad interpretativa muy alta”, explicó Maximiano Valdés, director artístico del Festival Casals y director titular de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, durante una conferencia de prensa llevada en el Centro de Bellas Artes de Santurce. “Es decir, por haber sido capaces de revelar las obras de arte que ellos ejecutan de una manera que genera el efecto que toda obra de arte produce, que no es otro que goce, satisfacción profunda, capacidad de hacernos reflexionar y capacidad de hacernos crecer”.

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La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico tendrá una importante participación en el Festival Casals de 2026. (Suministrada)

Según el conductor chileno que lleva 17 años en Puerto Rico, el festival sirve como un espacio para la reflexión y el encuentro, y es una invitación a escuchar conciertos protagonizados por artistas de altísimo nivel, cuya calidad les permite despertar emociones profundas en el público. A través de esas emociones, el evento propone una forma cercana y sensible de aproximarse al conocimiento y la comprensión de la obra artística.

Las Troyanas

Por tal razón, el festival contará por primera vez con una obra de teatro que combina música y actuación, y que busca hacer reflexionar al público, sobre todo en momentos tan convulsos como los que se están viviendo en el mundo actualmente. En este caso la tragedia griega “Las Troyanas: La Cantata” se presentará en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes el viernes, 29, y sábado, 30 de mayo de 2026, bajo la dirección de Vicente Castro. La producción cuenta con un destacado elenco encabezado por Jorge Luis Ramos, como Hécuba, y Ana Isabelle, como Casandra, así como con Braulio Castillo, Jacqueline Duprey, Willie Denton y Daniella Paredes, bajo la dirección musical de Alberto Rodríguez Ortiz.

Elenco de la obra de teatro "Las Troyanas: La Cantata”, que formará parte del Festival Casals del 2026. (Suministrada)

“Ahora mismo me siento como un perro con tres rabos, porque nunca me propuse estar en el Festival Casals”, explicó Castro, veterano director de teatro y televisión. “Gracias al maestro Maximiano, que presenció y se estremeció con la obra cuando la hicimos en Caguas el año pasado, y por eso nos invitó. Porque para eso uno trabaja, para lograr una empatía con el público y lograr contar un cuento que sea trascendental y que verdaderamente nos haga reflexionar”.

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Por otro lado, el Cuarteto Borikén hará su debut en el Festival Casals el martes, 2 de junio, en la Sala Jesús María Sanromá del Conservatorio de Música, en Miramar. Este es un destacado conjunto de cuerdas puertorriqueño integrado por los violinistas Omar Velázquez y Fermín Segarra Cordero, el violista Edgardo Alejandro Rosaly Sampoll y la chelista Solimar Soto.

El Cuarteto Borikén hará su debut en el Festival Casals el martes, 2 de junio, en la Sala Jesús María Sanromá del Conservatorio de Música, en Miramar. (Suministrada)

“Los cuatro somos productos del Programa de Cuerdas para Niños, creada por Pablo Casals, somos puertorriqueños, también estudiamos en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, somos miembros de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y ahora vamos a debutar en el Festival Casals”, detalló Soto, quien ingresó a la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 1999. “Somos una muestra de la visión que tuvo el maestro Casals hace tantos años y, para nosotros, es un orgullo que Puerto Rico vea en nosotros cómo esa visión se ha convertido en realidad”.

Presentaciones de calidad

Otras presentaciones destacables incluyen la apertura del sábado, 23 de mayo en la Sala Sinfónica Pablo Casals, donde se presentará la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta del director invitado Carlos Miguel Prieto, junto al pianista Jorge Federico Osorio, ambos de México. De igual manera, el domingo, 24 de mayo, se presentará un recital de música de cámara en la Sala Sinfónica Pablo Casals con el violonchelista Emanuel Graf y el pianista Teo Gheorghiu. Más adelante, el domingo, 31 de mayo, los Boston Symphony Chamber Players presentan en la Sala Sinfónica Pablo Casals un programa que incluye Summer Music de Samuel Barber, la Gardner Suite de Carlos Simon y el Quinteto para cuerdas núm. 2 de Antonín Dvořák.

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Boston Symphony Chamber Players. (Suministrada)

Para finalizar el festival, el sábado, 6 de junio, en la Sala Sinfónica Pablo Casals se presentará la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, bajo la batuta de su director titular Maximiano Valdés, junto a la Coral Lírica de Puerto Rico, bajo la dirección de Jo-Anne Herrero. La orquesta estará acompañada por la soprano peruano-estadounidense Jessica Rivera y el barítono puertorriqueño Ricardo José Rivera.

El pianista Teo Gheorghiu se presentará en el Festival Casals. (Suministrada)

“Hace 60 años atrás, cuando empezó el Festival Casals, se hacía en la Universidad de Puerto Rico, era una institución que se regía con una cantidad de grandes músicos que venían de afuera y donde nuestra orquesta no participaba”, explicó Valdés durante su alocución final. “Hoy día, tenemos muchas razones para que Puerto Rico esté orgulloso de lo que se ha convertido el Festival Casals, que cada año que pasa se ha convertido en un festival para Puerto Rico, donde seguimos trayendo a grandes músicos de otros países, pero con los cuales se pueden comparar los músicos puertorriqueños. Por eso, podemos estar orgullosos del nivel y de la excelencia que hemos alcanzado desde hace muchos años”.