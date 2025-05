El Festival Casals retorna con una increíble programación musical, iniciando con la ópera “Ainadamar”

“Para mí siempre es un honor regresar a casa. No se me da con la frecuencia que me encantaría, así que cada oportunidad de volver es una bendición. Venir a Puerto Rico a interpretar una pieza como esta me honra y me llena porque yo, en este papel, represento a muchos puertorriqueños que estamos dándolo todo y tratando de echar adelante este país. Muchos de nosotros tenemos que seguir carreras en otros países, pero no porque estemos afuera significa que somos menos o que estamos menos orgullosos o relacionados con lo que pasa en nuestro país. Yo, donde quiera que me presento, soy, primero, puertorriqueña, y después cantante y todos los demás adjetivos que me apliquen”, dijo la soprano.