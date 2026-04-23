Maripily y Fabio se tiran con todo en “La casa de los famosos 6″

Más allá del flirteo frente a las cámaras, existe una alianza táctica que pocos vieron venir. Maripily, la eterna “Huracán Boricua”, ha desplegado su arsenal de influencia para cobijar a Fabio Agostini, demostrando que en el juego del poder televisivo, la lealtad y el interés caminan de la mano.

El junte, además, evidenció que cuando dos fuerzas de la naturaleza coinciden en un mismo espacio, el resultado suele ser impredecible. Rivera, con su indiscutible garra puertorriqueña, y Agostini, con su estilo directo y desafiante, han creado una dinámica que oscila entre la seducción y la competencia pura.

El español y la ganadora de la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo subieron la temperatura de la mansión con un intenso intercambio de piropos.

“Yo lo único que sé es que Fabio es el colágeno que mi cuerpo necesita”, dijo Maripily. Eduardo Antonio “El Divo” no pudo aguantarse y expresó: “Tú estás muy cotizado”.

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Agostini, quien protagonizó una corta e intensa historia de amor en “Gran Hermano Generación Dorada” no se quedó callado. “Tú eres la manzanita madura que estaba buscando”, agregó.

Mientras unos aprueban y celebran la química entre ambos líderes del Cuarto Tierra, otros han acudido a las redes sociales para quejarse.

“Solo falta que Maripily le lleve el maletín a Fabio. Ya le dijo que Puerto Rico lo va a hacer el ganador. ¡Qué descaro! ¿Ese programa no tiene vigilancia del gobierno por tramposos?”, expresaron en una de las páginas de Facebook dedicadas al programa.