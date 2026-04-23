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Maripily y Fabio se tiran con todo en “La casa de los famosos 6″

La química entre ambos ha evidenciado que en el juego del poder televisivo, la lealtad y el interés caminan de la mano

23 de abril de 2026 - 5:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fabio y Maripily se han destacado como líderes del Cuarto Tierra en sus respectivas temporadas. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Más allá del flirteo frente a las cámaras, existe una alianza táctica que pocos vieron venir. Maripily, la eterna “Huracán Boricua”, ha desplegado su arsenal de influencia para cobijar a Fabio Agostini, demostrando que en el juego del poder televisivo, la lealtad y el interés caminan de la mano.

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El junte, además, evidenció que cuando dos fuerzas de la naturaleza coinciden en un mismo espacio, el resultado suele ser impredecible. Rivera, con su indiscutible garra puertorriqueña, y Agostini, con su estilo directo y desafiante, han creado una dinámica que oscila entre la seducción y la competencia pura.

El español y la ganadora de la cuarta temporada del “reality show” de Telemundo subieron la temperatura de la mansión con un intenso intercambio de piropos.

“Yo lo único que sé es que Fabio es el colágeno que mi cuerpo necesita”, dijo Maripily. Eduardo Antonio “El Divo” no pudo aguantarse y expresó: “Tú estás muy cotizado”.

Agostini, quien protagonizó una corta e intensa historia de amor en “Gran Hermano Generación Dorada” no se quedó callado. “Tú eres la manzanita madura que estaba buscando”, agregó.

Mientras unos aprueban y celebran la química entre ambos líderes del Cuarto Tierra, otros han acudido a las redes sociales para quejarse.

“Solo falta que Maripily le lleve el maletín a Fabio. Ya le dijo que Puerto Rico lo va a hacer el ganador. ¡Qué descaro! ¿Ese programa no tiene vigilancia del gobierno por tramposos?”, expresaron en una de las páginas de Facebook dedicadas al programa.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality ShowsMaripily
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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