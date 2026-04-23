Una velada irresitible de música popular por el Museo de Las Américas

El Museo de Las Américas celebrará este jueves una velada musical con el “Concierto por Las Américas”, a las 7:00 p.m., en el Teatro Guillermo Figueroa Sanabria de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. El concierto, dedicado principalmente a la canción popular latinoamericana, reunirá a destacadas voces y músicos del país en apoyo a la labor cultural y comunitaria del Museo.

La cantautora Andrea Cruz, la cuatrista Fabiola Méndez y el Orfeón San Juan Bautista, bajo la dirección del compositor y arreglista Guarionex Morales Matos, serán las voces principales del concierto. La velada contará con la participación de músicos como Wilfrido Vargas Marte, Josiane Feliciano Román, Francisco C. Marrero Pérez, Carlos Camilo Pentzke y William H. García Rodríguez.

“El repertorio está entrelazado con canciones originales escritas por Fabiola Méndez y por esta servidora, y unos temas musicalizados y arreglados por el Orfeón San Juan Bautista de la canción latinoamericana y caribeña. Composiciones de Silvio Rodríguez, de Víctor Jara, de Violeta Parra, van a ser parte. Vamos a estar acompañados por la banda, entre ellos maestros de la Escuela Libre de Música, egresados de la Libre de Música. También contamos con Sebastián Torres, quien es el pianista actual de Bad Bunny; Sofía Ramos, una estudiante del conservatorio; Josian Feliciano, quien es el maestro guitarrista del evento”, explicó Andrea Cruz.

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El Concierto por Las Américas se presenta a beneficio del Programa Educativo y de Alcance Comunitario del Museo de Las Américas. Esta iniciativa impacta a niños, jóvenes y adultos a través de talleres, proyectos culturales y actividades educativas que promueven el conocimiento y la apreciación de la historia y las tradiciones del continente.

“Para nosotras es importante que, a pesar de que hay una distancia obvia en el espacio físico, en cuestión de escenario, tarima y butaca, nos gustaría que se sienta como una sala de una casa donde le damos un vistazo a estas canciones clásicas que algunos conocemos y, quienes no, entonces puedan adentrarse a ellas desde estos nuevos arreglos también que se están proponiendo”, continuó Cruz.

Según explicó, a lo largo del concierto habrá unos ejes temáticos que van a estar entrelazándose con las canciones por parte de los participantes, sobre temas actuales que se le hacen importantes anunciar y denunciar. La Escuela de Artes y Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, a través de la Asociación de Productores, también estará participando en la producción del evento.

“Eventos como estos nos muestran la importancia de la relocalización, de ir identificando estos otros lugares que, que son espacios donde es importante que la misma comunidad y la escena mantenga un contacto con ellos. Esa es una de las visiones. Por otro lado, que los músicos, que la escena, como tal, no olvide las causas sociales y que no olvide también de dónde viene y que podamos mantener y sostener esa mirada también para reconstruir al final lo propio que es sumamente importante ahora mismo para este país”, concluyó Cruz.

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