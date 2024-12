“El Tiny Desk ha sido el momento más trascendental de este 2024. Definitivamente, creo que es la oportunidad más grande que he tenido en mi vida hasta el momento. He hecho muchas cosas hermosas, pero creo que eso me dio una plataforma” , afirmó.

“Esa experiencia me abrió una puerta y, recientemente, firmé con una agencia que me va a representar. Creo que eso nunca había pasado para un cuatrista, sino que cada quien trabajaba independiente”, dijo.

“Irme a estudiar a Berklee fue un antes y un después en mi carrera. Fue salir de mi zona de confort. Me fui a mis 18 años, me gradué y me fui directamente para Boston. Esa etapa me ayudó a redescubrir quién soy y convertirme en una mujer adulta”, mencionó.