“Los casos de los gatos y perros atropellados es lo más duro y triste, porque sabemos que probablemente no serán adoptados. Quisiera tener una varita mágica y resolver la vida de los animalitos, pero no es posible. Así que ha sido un reto bien grande, porque si no adoptan, yo no tengo espacio. Entonces no tengo corazón, por lo que decido tenerlos en mi hogar y cuidarlos. Hace poco hicimos unos rescates de unos perritos que llegaron enfermos. Uno de ellos fue Sansón, lo tiraron en la verja en el santuario. Era un perrito que había sufrido mucho porque aparentemente lo usaban para peleas. Odiaba a los otros animales, odiaba a los gatos, a las personas. Le hicimos un espacio especial para el perrito y luego de unas semanas le dio un infarto. Es muy fuerte porque me apego a esos animales y deseo que sus últimos días estén bien. Uno quisiera salvarlos a todos, pero no siempre se puede. Soy y siempre será cuidadora de ellos”, menciona la directora, que en la actualidad alberga a 26 gatos y perros en su hogar.