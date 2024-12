Didi Romero vivió en este 2024 uno de los momentos más importantes de su carrera al debutar en Broadway como parte del elenco del musical “Six”. Sin embargo, para la actriz y cantante puertorriqueña, este año no solo ha sido un sueño cumplido, sino también un periodo de crecimiento personal, marcado por el enfoque en su salud física y mental, que la llevó a priorizar su autocuidado.

Con la espontaneidad y sinceridad que la caracterizan, no maquilla ni romantiza lo arduo que resulta realizar ocho funciones semanales, y todo lo que demanda, a nivel corporal y emocional, parte de los retos que le ha tocado enfrentar.

“Este trabajo que muchos de nosotros soñamos con hacer no es un trabajo fácil para nada. Uno dice ocho funciones a la semana y suena difícil, pero no es hasta que lo haces que, en serio, te estruja. Es muy difícil y muy complicado. El cuidarte, el ser consistente con tu trabajo. Yo creo que es un trabajo hasta más difícil que hacer el mismo show”, explicó Romero a Magacín en entrevista virtual desde Nueva York, donde además formó parte del tradicional Desfile del Día Nacional Puertorriqueño, como una de las figuras boricuas homenajeadas el pasado mes de junio.

Una hemorragia en las cuerdas vocales la llevaron a pasar un gran susto y a detener su jornada como “Katherine Howard”, una de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra, que se reúnen en el escenario para cantar y contar su historia de amor con su majestad, como parte del espectáculo. La responsabilidad, como parte de las cualidades que le distinguen, la impulsaba a seguir. Sin embargo, una pausa fue necesaria para descansar, pues la hemorragia era una consecuencia del cansancio.

“En mi caso, me realizaron una operación en mis cuerdas vocales, que yo en mi vida hubiese pensado que me iba a pasar. Gracias al universo todo estuvo bien, era una cirugía de poco riesgo, no pasó absolutamente nada y no me dolió para nada. Básicamente, mi médico quemó la primera capa de piel en mis cuerdas para crear piel nueva. Por dos meses me estuve recuperando, en los que no pude hacer el show”, señaló la también directora y escritora teatral, cuyo talento la ha llevado a formar parte de proyectos como el musical “In the Heights” y protagonizar la serie “Gina Yei”, de Disney +.

Fotografía: José A. Alvarado | Localidad: Angel Otero Studio en NY

De ese suceso obtuvo una gran lección: “No dejar que un trabajo o un guiso te consuma la vida, y saber cómo ser consistente y cómo cuidarte”. Y es que, ante diversos episodios de enfermarse, explica que se adentró en una etapa en el ‘show’ donde su cuerpo estaba tan y tan acostumbrado, que inconscientemente estaba forzándose aún más.

“Eso fue, de verdad, lo más que resalto de mi año: el cuidarme y el tener más conciencia de mi salud mental y de mi cuerpo. Ahora estoy bebiéndome vitaminas, estoy estirando y vocalizando para descansar las cuerdas, estoy viviendo más de esas cositas para estar bien y poder durar mucho porque, lo que el artista no sabe también es que un trabajo no es tu carrera completa. Tú tienes una carrera llena de trabajos y tú quieres durar para todos esos trabajos”, destacó la artista de 25 años, cuyo nombre de pila es Dieudonné Acevedo Romero, quien fue una de las celebridades que este año formó parte de la iniciativa social “Somos Más”, en la que invitó a inscribirse para participar en las pasadas elecciones.

Previo a este año en Broadway, Romero estuvo de gira durante 65 semanas por los Estados Unidos participando de “Six”. Ahora, sin excederse de límites ni sobre exigirse, reflexiona acerca de lo que ha sido “un año de mucho crecimiento”, y entender también que debía conocerse más a sí misma.

“Yo no pensaba que me iba a dar tanto cariño. Yo no creo haberme dado tanto cariño como ahora. No solo de cuidarme, sino también de decir, ‘Mira, yo estoy aquí. Estoy aquí porque trabajé, porque lo hice, porque lo soñé y porque lo sudé. Me meto mucha presión en la cabeza de que lo tengo que hacer bien, y te das cuenta que lo imperfecto es lo que te hace resaltar, eso es lo que te hace brillar”, afirmó la polifacética artista, quien culmina su contrato con “Six” en febrero de 2025 y sueña algún día con hacer un stand up comedy, además de poder actuar con Tim Burton en Hollywood.

“ Uno brilla solo, no te sobresfuerces. Haz lo que puedas con lo que tienes. Haz lo mejor que puedes y vas a brillar. Lo que te haga especial a ti, es lo que te hace brillar solo ” Frase que le hace seguir adelante

Mientras reflexiona acerca del camino que ha trazado en la industria y en el mercado anglosajón, señala la comparación como algunos de los retos vividos y lidiar con comentarios microagresivos, como cuando le indican que leen en su biografía que es de Puerto Rico, pero que no tiene acento. Afirma que también ha obtenido muchos “no” por respuesta antes de realizar su sueño, pero no duda en decir que definitivamente valió la pena.

“En mi vida hubiese pensado que me iban a dar este trabajo. O sea, yo veía a ‘Six’ en mi teléfono, los anuncios y las canciones, veía lo que hacían y los vestuarios, que una tenía el pelo rosita, y yo dije, eso no va a ser algo que voy a hacer yo, no me veo ahí. Bailaban, tenían micrófonos, o sea, eran pop stars, eran como que, oye, estas son unas tipas, estas son unas Beyoncé, Britney Spears, o sea, esto es un lujo, yo no soy esto”, contó previo a lo que fue un largo proceso de audiciones.

Impacto en la comunidad latina

Lejos de ínfulas y pretensiones, esta joven nacida en Bayamón aún no asimila cómo ha logrado a impactar con su trabajo, no solo a sus compatriotas, sino a personas de diversas partes del mundo, que han aprovechado un tiempo de vacaciones y eligen ir a Nueva York, con la intención de irla a ver en escena.

“A mí se me hace bien difícil entender y es sumamente al garete cómo es posible que una familia, que en mi vida los había conocido, de Yauco, de Arecibo o de donde sea, se vayan juntos al aeropuerto, a viajar a Nueva York, para ir a verme en ‘Six’. No sé cómo eso es una posibilidad, pero lo aprecio y soy tan agradecida por todas esas familias y todas esas personas que me fueron a ver, gente que viajó sola, no tan solo de Puerto Rico. Conocí gente de México, Perú, Argentina, Ecuador, El Salvador… Gente que me dicen, ‘Didi, yo te amo’, ‘yo te sigo desde Facebook’. O sea, no me entra en la cabeza, no lo registro y no hay sentimiento más -para no decir la palabra-, más cañón que una familia o un corillo de puertorriqueños con la bandera bien grande de Puerto Rico en la audiencia en ese teatro. Dios mío, no puedo creerlo, esto es impresionante, esto es increíble, a mí me llena el corazón. Siento que me añado un año de vida cada vez que veo algo así”, manifestó con el brillo de la ilusión en la mirada.

Tres claves para el éxito de una mujer “Miedo, porque el miedo causa que seas valiente, y porque las personas valientes tienen miedo. Ninguna persona vence a un monstruo sin miedo”.

“No dar segundas oportunidades a quienes intenten apagar tu talento, porque ya es un momento histórico en el que las mujeres están hartas de estar dando oportunidades. Tenemos que cuidar el respeto y nuestra persona”.

“Ser honesto con uno mismo y tener honestidad con los demás. Personalmente, estoy en una etapa donde no tengo ningún problema en darle ‘block’ o ‘unfollow’ a quien sea que no me sume. No tenemos que ser amigos de todos”.

Hay figuras que admira como los actores puertorriqueños Raul Juliá y Rita Moreno, pero además de esas dos grandes figuras, añade a dos seres por quienes siente profundo orgullo y admiración, su madre, la cantante y presentadora Deddie Romero y su abuela, la fenecida conguera Sonia López, de quienes indudablemente lleva la sangre artística. Asimismo, se considera como una fiel defensora de su patria.

“No tengo ningún problema en decirlo, yo soy de la ‘patria nueva’ y siento que seré una buena portavoz para ese mensaje y cada vez que me den una oportunidad, como en Jimmy Fallon, cáchame diciendo que yo soy libre porque lo voy a decir”, indicó a la vez que aconseja a las niñas y jóvenes puertorriqueñas a que estudien mucho, entrenen y tengan paciencia, pues algunas veces “hay que tomar cinco pasos adelante y luego van a tomar 20 para atrás”, pero que van a llegar a la meta.

