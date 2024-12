La ley del amor y la ley del sacrificio no admiten la separación. Yo nunca estuve ausente y nunca me he sentido ausente

“En CienciaPR nosotros esencialmente aprovechamos el conocimiento y el compromiso que tiene toda esa comunidad de científicos, estudiantes y personas para poner la ciencia al servicio del país. En particular dirijo todos los programas que tienen que ver con la comunicación, con ser ese enlace público de la ciencia, con acercar la ciencia a la gente, a lo cotidiano. El pilar de todo el trabajo que hago es buscar, no solamente acercar la ciencia a las personas, es conectarlas con la cultura, las realidades en el contexto de Puerto Rico. Que la gente pueda apropiarse de la ciencia, aun si dicen, ‘a mí no me interesa la ciencia, que vean que la ciencia es parte de sus vidas, que la ciencia puede servirles de muchísimas maneras. Saber que la ciencia es parte de lo que hacemos, que los viejos y los niños puedan compartir en el recogido de gandules en los huertos caseros, eso es ciencia”, explica desde el estudio donde se realizaron las fotos del proyecto Mujer del año 2024 de Magacín .

“En mi carrera siempre he sido bien explícita con que mi misión de vida es poner la ciencia al servicio de Puerto Rico. Mis trabajos la mayoría han sido en español, la mayoría se han enfocado en Puerto Rico, y si yo tuviera un dólar por cada vez que a mí alguien de alguna manera me ha preguntado ¿por qué Puerto Rico?, ¿A quién le importa Puerto Rico? tendría muchos dólares. Ese cuestionamiento, para mí sí ha sido constante, y una cosa que a mí me da muchísimo orgullo es que he persistido por ya casi 20 años en enfocar mi trabajo de comunicación en Puerto Rico. Que hoy en día los reconocimientos los nombramientos a cuerpos, asociaciones, sociedades prestigiosas, reconocimientos que vienen de la comunidad científica, premios que me he ganado, todos y cada uno de ellos son por el trabajo que he hecho en Puerto Rico, para mí es cumplir con mi amado país”, puntualiza con una gran sonrisa de satisfacción.