“Nadie lo imaginaba. Lo soñábamos, pero no lo vimos venir. También veníamos de pasar muchas situaciones difíciles, no nos visibilizaban. Así que, poder obtener esa clasificación por primera vez a unas Olimpiadas fue maravilloso, un honor, y más cuando lo haces con el uniforme de Puerto Rico”, contó emocionada la capitana de la Selección Nacional al recordar la clasificación a Tokio 2020, Olimpiadas que se celebraron en el verano de 2021.

“Como atleta siento que he cumplido todos mis sueños. La verdad es que estoy muy feliz, y orgullosa de haber obtenido cada logro dentro y fuera de la isla”, reflexionó la estrella de las Montañeras de Morovis al repasar los triunfos en su trayectoria como jugadora; etapa que pronto tendrá su fin y dará paso a una nueva para seguir contribuyendo al deporte que tanto ama.

“Ya tengo 38 años así que, sí, en cualquier momento tomaré la decisión de retirarme pero no quiero alejarme de las canchas. Quiero seguir aportando como coach (entrenadora) en categorías menores y con el equipo adulto más adelante, si se me da la oportunidad, pero que yo sé que tengo mucho para aportar al baloncesto desde esa otra faceta.”, adelantó Rosado.

“Yo soy de Quebradillas y, en ese momento, no existían muchos equipos femeninos en la isla, así que empecé jugando en equipos masculinos, con otros niños, hasta que años después entré a Las Pollitas de Isabela”, relató sobre sus inicios con apenas 6 años, luego de que sus padres decidieran inscribirla en el mismo deporte que practicaba su hermano mayor, a quien siempre seguía a las canchas.

“Los niños (del equipo) no tenían ningún inconveniente con que jugara con ellos, pero sí me encontré trabas con adultos, con padres que cuestionaban por qué una nena jugaba con varones y hacían comentarios, pero a la larga esas críticas negativas me motivaron a seguir luchando”, comentó “La Guerrera” mayor, quien dice ansiar el día en que el deporte le haga justicia a las mujeres.