“Nos tenemos”

“Todavía estoy aprendiendo de mi deporte, pero al mismo tiempo he visto y he hecho cosas de las que estoy orgullosa”, dijo Adriana. Tan reciente como en septiembre pasado se estrenó como la imagen oficial de la popular marca de cereales Cheerios, tras engalanar con su rostro los empaques de dos de sus productos principales.

“Creo que he aportado en los niños al ver que están haciendo más deportes, especialmente el tenis de mesa. Veo muchos niños y jóvenes que están saliendo a entrenar a otros países, jugando ligas y eso antes no se veía mucho. He podido ver un poquito de esa esperanza en cada niño de que pueden hacer una vida mediante el deporte y el tenis de mesa, creo que eso es lo más que me da felicidad”, compartió la atleta utuadeña.