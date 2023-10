Encendiendo una vela con su fotografía y la de Bad Bunny, Ivy Queen alzó una oración para bendecir el género urbano y demostrar en la más reciente edición del “Tiny Desk” porque es la “Reina del Reggaetón”.

“La gente tiene la patita del conejo, yo tengo a Benito completo”, bromeó la cantante para comenzar su participación en la popular serie de conciertos que presenta la National Public Radio (NPR). Con esta frase, hizo referencia a la antigua creencia de que una pata de conejo trae buena suerte.

“Vamos a llevarlos a Puerto Rico, la casa del sofrito, adobo, sazón, pero también del reggaetón”, aseguró con su “flow” antes de comenzar.

Durante el show, la intérprete rememoró las situaciones de vida que la llevó a componer algunos de sus grandes éxitos como “La vida es así”, “Menor que yo”, “Reza por mí” y “Quiero bailar”.

“Las veces que me enamoré y me desenamoré, toda esa vaina loca, en vez de irme triste en depresión, escribí las mejores canciones que pude haber escrito”, enfatizó.

“I was going through it” (lo estaba pasando). ¡Dios mío! Cuando yo escribí esa canción estaba tirando duro, pobrecita de ella”, explicó al cantar “La vida es así”, lanzada en 2010. “Ahora es otra cosa, ¡así es la vida! Uno evoluciona. Así han sido las letras de mi vida, las que he compuesto, las que estoy presentando hoy se quedan marcadas para siempre”.

Sentada frente al micrófono y rodeada de los músicos del “Tiny Desk” la denominada “Caballota” explicó brevemente el popular tema de su álbum “Drama Queen”. “Nosotras utilizamos la música como un lenguaje para comunicarnos… antes de meterle el puñal. Díganle no a la violencia... innecesaria, pero si hay que meterle me avisan, yo me apunto”, agregó entre carcajadas.

Entre sorbos de un vaso rosado con “agua bendita”, la puertorriqueña entonó otra de sus icónicas canciones, “Menor que yo”.

“Hoy día las mujeres somos juzgadas por todo, nos juzgan si somos flaquitas, voluptuosas, si somos altas, bajitas, si somos rubias, pelinegras… eso no se puede juzgar. Y mucho menos el amor. Para mí el amor no tiene edad, no conoce color ni raza, cuando uno se enamora, se enamora a morir”, aseguró Ivy Queen.

“Pero, ¿qué sucede cuando usted se enamora de un menor y usted es mujer?”, preguntó a los presentes. “Eso me paso a mí y se los voy a contar ahora”, reveló sobre el tema de su álbum de 2007 “Sentimiento”.

A pesar de desenvolverse “como pez en el agua”, la recientemente homenajeada con el Premio Billboard ĺcono de la Música Latina 2023, aseguró estar “haciendo algo fuera de mi zona de confort”. “Pero yo siempre he sido toda mi vida una mujer de retos. Se me dijo que no mil veces, se me cerraron mil puertas y yo seguí con mi corazón, porque yo sabía que a mí no había que dármela, porque yo la tenía. Que mi talento nadie me lo iba a quitar, ni reemplazarlo por otra cosa”.

Por último, en este “Tiny Desk” no podía faltar un tema lanzado hace 20 años y que todavía hoy día es considerado un “himno femenino”, que invita al apoyo entre mujeres y por qué no, hasta a bailar sin necesidad de compañía. “El empoderamiento sin acción no es empoderamiento. Esta canción ha volado y traspasado el tiempo”, comentó para cerrar con “Yo quiero bailar” de su álbum “Diva”.

Durante sus 28 años de carrera musical y en un género dominado mayormente por los hombres, Ivy Queen se ha caracterizado por defender el empoderamiento de la mujer, con música que aborda temas de política social, homosexualidad, racismo, amor y desamor.

En octubre, el Mes de la Herencia Latina, la plataforma “Tiny Desk” lo celebra con sesiones de “El Tiny”, con una amplia gama de artistas latinos. La semana pasada Villano Antillano estuvo en el espacio. Otros artistas boricuas que han dicho presente en esta importante plataforma son: Kany Karcía, Didi Romero-con el elenco de “Six”-, iLe y Buscabulla.