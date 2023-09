Al igual que una abeja reina, la exponente urbana puertorriqueña Ivy Queen está clara de lo que es capaz y de su importante aportación al género urbano. Anoche, la artista, natural de Añasco, presentó el concierto “Killa Queen” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot ante casa llena.

Desde horas antes de la cita musical, algunos ya vaticinaban lo que se viviría en el recinto ubicado en Hato Rey. Rey Ortiz, su diseñador de moda, dijo que el público “no estaba listo” para el espectáculo. Asimismo, una de las encargadas de la seguridad del estadio manifestó que “lo de allá adentro (el ‘show’) estará espectacular”, según vio en uno de los ensayos.

Martha Ivelisse Pesante, nombre de pila de la artista, conocida por sus comienzos con The Noise en Puerto Rico durante los años 90, salió al encuentro vestida de amarillo. Su micrófono, al igual que el abanico de mano que cargaba, eran dorados, del tono que evoca el aspecto cromático del oro casi puro.

Las partes negras del escenario encajaron perfectamente con el montaje de luces que, encendidas, recreaban una colmena, el lugar que acoge a la abeja reina. Entre gritos, aplausos y señales de reverencia, el público recibió a la emperatriz.

El repertorio, compuesto de más de 25 de los éxitos que convirtieron a la intérprete, de 51 años, en la recipiente del Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina, fueron intercalados entre varios momentos que confirmaron que Ivy Queen es la reina absoluta del género urbano.

A continuación, algunos detalles con los que la reguetonera revalidó como una superestrella, pionera del género y artista que ha labrado una carrera que se ha mantenido relevante a través del tiempo.

1. Poder de convocatoria

Las “cielas”, como se le conoce a las seguidoras de Ivy Queen, debían lucir al estilo “glam killer divas”. Según la puertorriqueña, los atuendos podían incluir sombreros, gafas, aretes grandes y llamativos, carteras, botas altas y tacones, hasta “looks” con brillo, transparencias, flecos y medias de malla.

Demás está decir que la mayoría de la audiencia se decantó por, al menos, una pieza con las características anteriores. Otros, por su parte, llamaron la atención por el alto nivel de producción.

Jenny, de Las Piedras; Sayeira, de Loíza y Marlene, de Naguabo fueron de las primeras en llegar y comentaron a El Nuevo Día lo cómodas que se sentían de contar con un código de vestimenta asignado. “Así no tenemos que pasar trabajo pensando qué ponernos”, aseguró Sayeira.

2. Cree en el perdón y en las segundas oportunidades

El pasado mes de febrero, la alegría de la multigalardonada al saber que Billboard reconocería su carrera en el evento “Women in Music” de este año, se vio empañada por la foto que el locutor radial Jorge Pabón”Molusco” publicó al hacerse eco de la noticia. La discordia entre ambas figuras, sin embargo, viene desde hace algunos años.

La fotografía sentó mal a la intérprete de éxitos como “Yo quiero bailar” y “Dime”, quien tildó al comunicador de “irrespetuoso” tras alegar que usó la instantánea con el fin de desatar comentarios despectivos sobre su apariencia física.

Aunque el pasado mes de agosto, finalmente, la egresada de la Escuela de Artes Escénicas de Nueva Jersey aceptó una entrevista con Pabón, donde los dos se sinceraron, anoche quedó claro que los rencores son cosa del pasado. A través de un mensaje pregrabado colmado de elogios hacia la cantante urbana, Molusco tuvo la responsabilidad de abrir el espectáculo a las 9:50 p.m.

“Esta noche Puerto Rico va a recibir a la reina del reguetón, esta noche, Puerto Rico va a ver brillar a la caballota, la diva, la perra, la mami que tiene el tumba’o, la que abrió camino, la que cuando nadie creía, ella seguía enfocada, y seguía metiéndole, y poco a poco seguía caminando y hoy, en el 2023 vemos que no estaba loca, vemos que estaba bien decidida”, expuso el productor.

3. Su apoyo genuino a la comunidad LGBTIQ+

Por las pasadas tres décadas, Ivy Queen ha abrazado a la comunidad LGBTIQ+ a través de múltiples iniciativas. Entre muchos reconocimientos, la puertorriqueña fue honrada en el Wynwood Pride Festival, en Miami, en el 2019.

“Debemos ser versátiles, abiertos (para ser) un lienzo que acepte cualquier color que represente la originalidad”, señaló la interprete en declaraciones escritas en aquel entonces.

Anoche, “la diva” reafirmó su apoyo a esta población. Justo cuando interpretó el séptimo tema de la noche, “La roca”, un grupo de diez “drag queens” ataviadas de negro la acompañó en el escenario. El momento, además de ser uno de los más aplaudidos de la velada, también supuso un majestuoso “show”.

4. El empoderamiento femenino como misión

Desde la segunda canción de la noche, la exponente se encargó de mantener animadas a las mujeres mediante menciones tradicionales como “¿dónde están las mujeres solteras?”.

Ivy Queen, de igual manera, tenía reservada una sorpresa para el final de la primera parte del espectáculo. En la pantalla gigante del montaje, para el que no escatimó, apareció la presentadora boricua Dagmar Rivera con un mensaje de motivación a las mujeres y felicitación a la anfitriona. A esta le siguió la actriz y bailarina Roselyn Sánchez.

“De verdad que eres la pionera, la mamá de los pollitos. Hay que quitarse el sombrero ante una trayectoria tan larga, transparente y honesta. Estoy súper orgullosa de ti, de ser boricua como tú, y a romperla, mami”, expresó.

El trabajo audiovisual también contó con la voz de Paula Pabón, hija de Molusco; Deddie y Diddie Romero y, una aparición especial del personaje “Guille”, interpretado por Víctor Alicea. El público, simplemente, “murió “full”.

Un momento muy emotivo fue la llegada de la rapera Lisa M a quien Ivy Queen invitó para cantar el famoso tema “Menéalo” de los 90. “Así es como uno como mujer, empodera a otra. Yo quería que Lisa tuviera su oportunidad y que la gente dejara el lleva y trae. Somos dos generaciones diferentes, pero somos dos mujeres que empezamos nuestro propio movimiento. Me alegra que haya aceptado mi invitación”, dijo Ivy Queen.

En febrero de este año, Ivy Queen recibó el Premio Lo Nuestro Legado Musical por su aportación al género urbano a lo que Lisa M respondió a través de su redes sociales: “Mientras algunas y algunos siguen tratando de cambiar la historia, de quién fue la primera, yo me estoy preparando. Solo recuerden que Dios nunca deja a sus hijos en vergüenza. Ya saben, att: La Pionera. Yo soy la que sin mí no nace ni la raíz ni la ramita”. La otra exponente de música urbana invitada de la noche fue La Sista.

5. No olvida su esencia

Si algo caracteriza a “la potra” es lo orgullosa que vive del lugar donde salió. Anoche, cuando se presentó con más de cuatro cambios de vestuarios protagonizados por colores intensos, como el rojo y el plateado, la exponente dijo que de Añasco, salió para vivir en Bayamón, Carolina y Levittown.

“¿Saben lo que significa eso? Que yo me hice mujer en la calle. Me tocó ser mujer antes de tiempo para sacar a mis hermanos hacia adelante y enseñarles que el trabajo es honra. Me tocó trabajar lavando casas, recogiendo latas, hasta pidiendo chavos en la luz para sacar mi cassette”, recordó con su familia en primera fila.

En esa línea, la artista reconoció la importancia de colegas como DJ Negro, DJ Nelson y DJ Playero en su trayectoria. Si ellos no le hubieran prestado sus marquesinas, subrayó, el mundo no hubiera conocido su talento.

“Killa Queen” incluyó éxitos como ”Que lloren”, “Dile”, “Te he querido, te he llorado“ y “En qué fallamos”. ¿Que si hubo perreo? En noches como esta quedó evidenciado de lo que es capaz el boricua cuando se junta el género urbano y una de sus voces principales.

Entre Arena y el resto de los niveles no hubo diferencia, pues los asistentes lograron acoplarse tan bien que la limitación de espacio no fue impedimento para los sensuales y provocativos movimientos del reguetón.

“No es lo mismo que te aplauda la gente de tu casa, que te aplauda tu país. Tú puedes viajar el mundo y nada reemplaza que tu país te ame, te aplauda y te quiera. Yo solo quiero agradecer“, expresó la reina absoluta del género quien también recibió a sus colegas J-King y Maximan y DJ Nelson como artistas invitados.